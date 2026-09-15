Slušaj vest

Savez "Narodna Srbija", koje je trebalo da čine Narodni pokret Srbije (NPS) Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića Ćute i Novo lice Srbije (NLS) Miloša Parandilovića se po svemu sudeći raspao, budući da su i Parandilovićeva i Ćutina stranka odlučile da ne učestvuju na vanrednim parlamentarnim izborima!

Pritisak blokadera sa tzv studentske liste očigledno nisu izdržali ni NLS - koji je prvi danas saopštio da se povlači iz izborne trke- ni Ekološki ustanak, koji se kako se saznaje, nakon razgovora njihovog lidera sa Parandilovićem, odlučio na isti potez.

Podsećamo, Aleksandar Jovanović Ćuta je u više navrata govorio da ne želi da podrži studentsku listu s obzirom da do juče imena na listi nisu bila poznata, međutim, sada je pod pritiskom promenio mišljenje i doneo odluku da je sada podrži.

- Loš je put da neko od nekog traži da se skloni. Kome da se sklanjam? Ljudima koji nemaju hrabrosti da kažu kako se zovu i prezivaju? Nekim pseudonimima sa Tvitera? Na to ne reagujem. Dakle, mi ćemo izaći na izbore. Dakle, ono kako smo ušli u Skupštinu, tražićemo podršku građana za to i sada - rekao je ranije Ćuta za N1.

Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije, nije se još oglašavao ovim povodom.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaPARANDILOVIĆ NE IZLAZI NA IZBORE! Potpuni raspad u redovima opozicije: Pokušaće da ubedi i Aleksića i Ćutu da se i oni povuku?!
IMG-20250610-WA0103.jpg
PolitikaKOME DA SE SKLANJAM?! Ćuta nastavlja da gazi 'studentsku listu': "Ljudi koji nemaju hrabrosti da kažu kako se zovu" NAJAVIO IZLAZAK NA IZBORE (VIDEO)
Aleksandar Jovanović Ćuta blokaderi
PolitikaBLOKADERI VREĐAJU ĆUTU JER IH JE KRITIKOVAO! Opozicionar na udaru jer je osudio izjave Jasmine Paunović: "Đubre dokazano, Vinjak Ćuta" (FOTO)
Aleksandar Jovanović Ćuta
PolitikaPOTPUNI RASPAD U OPOZICIJI: Ćuta Jovanović poručio: "Ne zanima nas bilo kakva koalicija sa Draganom Đilasom"!
Cuta Dragan Đilas.jpg