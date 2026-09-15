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Savez "Narodna Srbija", koje je trebalo da čine Narodni pokret Srbije (NPS) Miroslava Aleksića, Ekološki ustanak Aleksandra Jovanovića Ćute i Novo lice Srbije (NLS) Miloša Parandilovića se po svemu sudeći raspao, budući da su i Parandilovićeva i Ćutina stranka odlučile da ne učestvuju na vanrednim parlamentarnim izborima!

Pritisak blokadera sa tzv studentske liste očigledno nisu izdržali ni NLS - koji je prvi danas saopštio da se povlači iz izborne trke- ni Ekološki ustanak, koji se kako se saznaje, nakon razgovora njihovog lidera sa Parandilovićem, odlučio na isti potez.

Podsećamo, Aleksandar Jovanović Ćuta je u više navrata govorio da ne želi da podrži studentsku listu s obzirom da do juče imena na listi nisu bila poznata, međutim, sada je pod pritiskom promenio mišljenje i doneo odluku da je sada podrži.

- Loš je put da neko od nekog traži da se skloni. Kome da se sklanjam? Ljudima koji nemaju hrabrosti da kažu kako se zovu i prezivaju? Nekim pseudonimima sa Tvitera? Na to ne reagujem. Dakle, mi ćemo izaći na izbore. Dakle, ono kako smo ušli u Skupštinu, tražićemo podršku građana za to i sada - rekao je ranije Ćuta za N1.

Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije, nije se još oglašavao ovim povodom.