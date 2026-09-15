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Analitičari su reagovali i na vest da su predstavnici tzv. "Studentske liste" Republičkoj izbornoj komisiji u Beogradu predali kandidature za narodne poslanike. Iako kompletna lista još nije dostupna javnosti, među kandidatima su Sanela Ramadanović, Emilija Marković, Milena Petrović, Emil Ilić, Aleksandra Nikolajević, aktivista Zlatko Kokanović, profesor Veterinarskog fakulteta Saša Trajilović, kardiolog Aleksandar Nešković, profesorka Marija Vulović i Nikola Vujičić, profesor nemačkog jezika.

Komentarišući Vučićevu najavu povlačenja sa mesta šefa države, Aleksandra Stanisaljević navodi da se radi o potezu koji menja dinamiku predstojećih izbora.

- Podnosi ostavku ne zato što mora, već zato što želi da u kampanju uđe kao običan građanin, oslanjajući se pre svega na svoju ljudsku stranu u borbi za mesto premijera. Sa druge strane, imamo pokušaj reinkarnacije ljudi koji su bili na vlasti pre više od deset godina, pa je važno da građane podsetimo na tadašnje stanje, malverzacije i neispunjena obećanja. Umesto neprestanog menjanja izbornih lista, ključno pitanje za njih jeste kakve uopšte ideje imaju o gorućim temama u zemlji i svemu onome na čemu predsednik aktivno radi - započela je Aleksandra.

04:08 Aleksandra Stanisaljević: Predsednik Vučić podnosi ostavku ne zato što mora, već zato što želi Izvor: Kurir televizija

Ona se osvrnula i na razliku između želje za funkcijom i vođenja države u kriznim vremenima.

- Jedno je želja da budete na nekoj poziciji i u fotelji, a potpuno drugo voditi državu u izuzetno teškim okolnostima, počev od državnog budžeta, pa sve do balansiranja međunarodnih odnosa i trenutnih globalnih sukoba koji potresaju svet. Oni su za svoje pratioce preko društvenih mreža prikupili milion potpisa, ali znate kako se kaže nikada nije kasno da se čovek probudi i osvesti. Mladima se ipak ne treba zamerati, jer je to uvek pobunjena energija koja ima svoje specifične želje.

- Priča o zvučnom topu je izmišljena, to je pokušaj obojene revolucije koji se zakuvao u regionu samo da bi se Srbija destabilizovala. Takve pritiske i manipulacije možemo očekivati i tokom same kampanje, ali i nakon izbora.

Foto: RTV Printscreen

Sa druge strane, politički analitičar Lisica smatra da objavljivanje liste opozicije konačno razotkriva sa kim se ulazi u političke debate, ali ističe da je uočljiv nedostatak konkretnih politka.

- Sinoć je objavljena konačna lista i sada ih vidimo imenom i prezimenom. Stranci svakako neće moći da upravljaju našom zemljom, a po količinama novca i ciframa koje smo videli, jasno je da je bilo upliva stranog novca koji se koristio kako bi se izazvala obojena revolucija i srušila ova vlast, što im nije uspelo. Radujemo se tome što su konačno objavili imena, jer bar znamo sa kim možemo da razgovaramo, iako će oni sigurno izbegavati debatu. Kada su održavali skupove, niko ih u tome nije ometao. Međutim ono što je mnogo važnije jeste da tamo niste mogli da čujete nijednu ideju, plan niti program, kako za lokalnu sredinu, tako ni za državu - poručio je Lisica.

Lisica je ocenio i da tehnički propusti pri predaji kandidaturapokazuju nespremnost opozicije za preuzimanje odgovornosti.

- To što zaborave osnovni papir pri predaji liste uz ličnu kartu dovoljno govori o njihovoj ozbiljnosti. Na osnovu toga možete zaključiti i kako bi vodili državu, po onome što smo gledali u prethodne dve godine, to bi bila politika nasilja, rušenja, blokada i nazadovanja zemlje. Sve što rade, rade preko društvenih mreža, a čim dođe do prenosa uživo, nastaje problem. Kada povučemo paralelu, jasno se vidi da ti ljudi nisu dosledni i da im je jedini cilj da se dokopaju vlasti, bez ikakvog daljeg plana - zaključio je Dejan Lisica.

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Kurir.rs

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