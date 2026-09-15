Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio da je zahtev za odobrenje preleta aviona Vlade Srbije, kojim je premijer u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut , zajedno sa ministrima, trebalo da otputuje u Banjaluku u petak, podnet u okviru propisanog roka od 72 sata, ocenivši da se time dovodi u pitanje obrazloženje da je problem nastao zbog procedure.

- Zahtev za prelet je predat u petak, znatno pre isteka roka od 72 sata. Toliko o izgovoru o "proceduri". A onda dolazi senzacionalna stvar. Konaković kaže da je avion trebalo da poleti u 15.00, a da je on čuo vest tek u 15.05. Podneto vreme je bilo 15.00 UTC. To je Zulu vreme. U međunarodnom vazduhoplovstvu. Sada je 17.00 po lokalnom vremenu. Ministar spoljnih poslova koji ne može da razlikuje UTC na osnovu sata na svom zidu možda ne bi trebalo nikome da drži predavanja o protokolu"- napisao je Starović na Iksu.