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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski i supruga predsednika Srbije Tamara Vučić svečano su otvorile Institut za rani razvoj deteta i inkluziju na Bežanijskoj kosi.

Ministarka je istakla da je to veliki i važan korak za Srbiju i čitav region, jer je Srbija dobila mesto koje je posvećeno ranom razvoju dece i podršci njihovim porodicama.

- Zajedno sa suprugom predsednika Republike Srbije, gospođom Tamarom Vučić, svečano smo otvorili Institut za rani razvoj deteta i inkluziju na Bežanijskoj kosi. Ovo je veliki i važan korak za Srbiju i čitav region, jer smo dobili mesto koje je u potpunosti posvećeno ranom razvoju dece i podršci njihovim porodicama. Institut je namenjen deci do desete godine, a njegova najveća vrednost je u tome što će se svakom detetu pristupati individualno. U skladu sa njegovim potrebama, stručni timovi kreiraće poseban plan podrške i terapije, jer ne postoje dva ista deteta, niti jedan pristup koji odgovara svima - navela je Đurđević Stamenkovski.

Milica Đurđević Stamenkovski i Tamara Vučić otvorile Institut za rani razvoj deteta i inkluziju na Bežanijskoj kosi Foto: Printscreen Instagram

Prema njenim rečima, na jednom mestu biće dostupne najsavremenije metode i različiti oblici terapije i rehabilitacije - od hidroterapije i hipoterapije do savremenih terapijskih i razvojnih programa, uz multidisciplinarni rad stručnjaka različitih oblasti.

- Posebno je važno što će ovde raditi i naši lekari i medicinske sestre koji su se, nakon godina rada i usavršavanja u inostranstvu, vratili u Srbiju i doneli znanje, iskustvo i najbolje prakse savremene medicine. Ovo nije samo nova ustanova. Ovo je mesto na kojem će dete i njegove potrebe biti u centru pažnje, a porodica imati podršku čitavog tima - na jednom mestu i od najranijeg uzrasta. Rani razvoj određuje mnogo toga što dolazi kasnije. Zato je ovaj Institut važan za našu decu, za njihove porodice i za budućnost Srbije. Ponosna sam što gradimo Srbiju u kojoj svako dete dobija priliku da razvije svoje potencijale i u kojoj znanje, savremena medicina i briga o porodici stoje jedni uz druge - istakla je Đurđević Stamenkovski.