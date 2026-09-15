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Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će 27. septembra podneti ostavku na toj funkciji. Najavio je da će se iste večeri obratiti ljudima i zahvaliti im na podršci.

Podsetio je da u predizbornu kampanju ide kao običan građanin. Kaže i da je ponosan što je na čelu liste stvarno slobodnih ljudi koji hoće da brane demokratiju i koji neće da dozvole totalitarizam.

1/7 Vidi galeriju Potpisavanje liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Foto: Kurir

Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koji su analizirali političke novine u zemlji bili su Rajko Kapelan, politički analitičar i Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i bivša ministarka energetike.

Nove blokade fakulteta

Dodatno zabrinjava to što blokaderi otimaju fakultete do izbora i žele da im tamo bude izborni štab, pa je Mihajlović komentarisala kuda nas takva situacija vodi.

- Prošle godine smo praktično izgubili 12.000 diploma, a videćemo ove godine koliki je broj. Pokušaj da se prave blokade i izborni štabovi, da se vrši nasilje i agresija, govori o još ozbiljnijoj stvari. Njih ne zanimaju izbori, niti demokratija, ovo je pokušaj delegitimizacije kompletnog izbornog procesa. Oni znaju da neće pobediti, svesni su da upravljanje državom nije isto kao upravljanje grupom na društvenim mrežama. Samim tim, jedini metod da dođu na vlast jeste nasilje - započela je Mihajlović.

Ukoliko im se rezultati ne dopadu 25. oktobra, Kapelan je izneo mišljenje oko toga šta će blokaderi učiniti nakon vanrednih parlamentarnih izbora.

- Nisam optimista, pogotovo jer su oni već proglasili pobedu. Isto tako su proglasili pobedu u Kosjeriću i Zaječaru, pa su doživeli debakl. Umalo da to veče imamo ozbiljne nerede u tim gradovima. Tako će isto raditi 25. oktobra. Za njih nije opcija da budu konstruktivna opozicija. Nikada sa njihove strane nismo čuli da čestitaju na pobedi SNS, upravo to je loše i zato smo u vakuumu mržnje. Neki ljudi ne mogu da shvate da pravila politike isto važe za sve.

Poziv na politički duel

Zorana Mihajlović je podsetila da je predsednik Vučić nedavno rekao da svi sa blokaderske liste koji žele da razgovaraju i budu u duelu, da su dobro došli:

- Odlično je procenio da niko od njih to neće hteti. U demokratskom političkom životu je suština da se borimo argumentima, programom, debatom, ali da se dođe do zaključka i da neke važne stvari za državu stavimo iznad politike.

Kaplar se nadovezao, pa istakao šta očekuje od ovogodišnje izborne kampanje:

- Nadam se da će ljudi biti dovoljno mudri da prepoznaju sve šta se dešava. Nekoliko brutalnih laži je bilo od strane blokadera koje su za cilj imale da izazovu gnev i mržnju. Imate grupu ljudi koja seje mržnju aktuelnoj vlasti i tako pokušavaju da dobiju glasove, a siguran sam da većinska Srbija ne želi da ima budućnost koja se zasniva na mržnji, već ljubav, dijalog i da se prevaziđe jaz ljudi. U redu je da se svađamo i raspravljamo, ali da to ne dođe u fazu nazadovanja Srbije.

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Kurir.rs

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