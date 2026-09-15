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Lider SNS i savetnik predsednika Miloš Vučević obišao je danas Nišku Banju i Svrljig gde je razgovarao sa građanima i tom prilikom istakao da država mora biti pouzdan partner svima koji žele da rade, proizvode i otvaraju nova radna mesta.

- U Prvoj Kutini, opština Niška Banja, razgovarali smo sa meštanima, u njihovoj sredini, o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Jedinstvo se ne pokazuje samo zastavom i rečima - ono se dokazuje delima, brigom o svakom čoveku i time što nijedno mesto u Srbiji nije zaboravljeno. Svaki grad, opština i selo moraju imati jednaku šansu za razvoj. Naš cilj je da ljudi ostanu na svojim ognjištima, da imaju posao, osnivaju porodice i ostvaruju svoje ideje. Država mora biti pouzdan partner svima koji žele da rade, proizvode i otvaraju nova radna mesta. Nastavljamo da slušamo narod i zajedno gradimo Srbiju u kojoj se svako mesto razvija, a svaki čovek poštuje - naveo je Vučević u objavi na Instagramu.

Vučević se u Svrljigu sastao sa vrednim i preduzimljivim ljudima koji se bave lekovitim biljem, pečurkama, otkupom i preradom šljiva, hladnjačama, prevozom, proizvodnjom delova za železnicu, vina, sirćeta, nameštaja i trgovinom.

- Sve što smo čuli i videli pokazuje koliko znanja, rada i preduzetničke energije može da postoji u jednoj maloj opštini kada ljudi dobiju priliku i podršku. Ovi privrednici najbolje znaju koliko su važni stabilno tržište, pouzdan prevoz, dostupna radna snaga, jasna pravila i podrška novim ulaganjima. Naš zadatak je da čujemo šta ih sputava i da zajedno pronađemo rešenja koja će im omogućiti da prošire proizvodnju, otvore nova radna mesta i ostanu u svom kraju. Posebno hvala našim domaćinima Dejanu i njegovoj supruzi Zorici na srdačnom dočeku i divnom gostoprimstvu. Snažna lokalna privreda znači snažan Svrljig i snažnu Srbiju. 25. oktobra - broj 1 Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija - rekao je Vučević.