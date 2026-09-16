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Mesecima su blokaderi svoju političku listu najavljivali kao "snagu mladosti" i "pokretačku snagu za promene". To je možda i moglo da prođe dok se njihova lista kandidata krila od javnosti i oko nje stvarala fama. Međutim, čim su morali da konačno daju odgovor na ključno pitanje, sve se raspršilo kao mehur od sapunice!

Pokazalo se da blokaderi nisu odmakli ni makac od svojih parola, a da paradoks bude veći, kandidati na studentskoj listi u proseku su sedam godina stariji od kandidata sa liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", a zbirno su čak 1.750 godina stariji od Vučićevih kandidata.

Tako se iza velike priče o mladosti i novoj političkoj snazi pojavila sasvim drugačija slika. Umesto generacijskog pomeranja koje su najavljivali, biračima je ponuđena lista čija starosna struktura pokazuje da mladost očigledno nije bila kriterijum kada je trebalo napraviti konačan izbor kandidata, ocenjuju sagovornici Kurira.

Bolno trežnjenje

Posle ovakvog razotkrivanja, politički analitičar Dejan Lisica kaže za Kurir da je politička arena u Srbiji još jednom ogolila razliku između demagogije i realne političke snage.

Predaja "Studentske liste" u RIK-u Foto: Damir Dervišagić

- Dok su pojedini kroz blokade i proteste mesecima izgrađivali narativ o generacijskom buntu i snazi mladosti koja navodno dolazi da smeni vlast, ukrštanje podataka o prosečnoj starosti kandidatskih lista donelo je trežnjenje i jasnu poruku glasačima. Formiranje i predstavljanje izborne liste okupljene oko SNS i predsednika Aleksandra Vučića još jednom je potvrdilo sistemski pristup i ozbiljnost u političkom delovanju. SNS je kroz kombinaciju prekaljenih državnika i spremnosti da pruži šansu novim, mladim i obrazovanim ljudima, pokazao šta znači pravedna generacijska ravnoteža.

To nije lista koja služi za jednokratnu marketinšku upotrebu, već je spoj iskustva i elana. Ovo je državotvorna lista koja spaja stabilnost i dinamizam mladosti, garantujući nastavak svih započetih projekata i ekonomskog rasta. S druge strane, tzv. "studentska lista" i političke grupacije nastale na talasu blokada doživele su potpuni demaskirajući fijasko - smatra Lisica.

Za nevericu: Više studenata na Vučićevoj listi Prosečna starost kandidata na tzv. Studentskoj listi iznosi čak 50,66 godina, dok kandidati na listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" prosečno imaju 43,5 godine. Zanimljivo je da na Vučićevoj listi ima više studenata nego na onoj koja samu sebe zove studentska.

Umesto generacije koja tek treba da gradi buducnost zemlje, gradanima se predstavlja lista ciji kandidati po proseku godina pripadaju generaciji koja je od studentskih klupa udaljena nekoliko decenija.

On naglašava da, kada se podvuče crta ispod blokaderskih kandidatura, postaje jasno da je "priča o studentima koji uzimaju sudbinu u svoje ruke bila ništa drugo do jeftina obmana javnosti".

Novi DOS

- Iza parola o mladosti i svežoj krvi, koje su služile da opčine i prevare lakoverne, isplivali su dobro poznati kadrovi bivšeg DOS-a. Politička reciklaža istrošenih kadrova vešto je sakrivena iza nekolicine eksponiranih studenata koji su poslužili samo kao živi štit.

Priča o studentskom buntu raspršila se pred činjenicama da iza zvučnih parola stoje reciklirani političari čiji je glavni cilj da se kroz priču o mladima dočepaju vlasti. Glasači u Srbiji umeju da prepoznaju razliku između prave snage mladosti i one lažne, koja služi kao kozmetička fasada za povratak istrošenih DOS-ovskih političara na scenu - zaključuje Lisica.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev ocenjuje za Kurir da je pala u vodu kompletna priča koju su svih ovih meseci blokaderi zavaravali.

Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija

- Od studentske liste, dece i mladosti koji hoće da menjaju svet, ostadoše nam ljudi od 50, 60 i više godina. I ne samo to. Govorimo o političarima na njihovoj listi, koji su u nekim prošlim godinama i te kako bili vlast i koji žele preko tzv. studentske liste ponovo u vlast.