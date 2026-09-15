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Evo ko je Ilija Srdanović, prvi na "studentskoj" listi. I takvi treba da vode Srbiju? To je lepša i bolja Srbija?

Ilija Srdanović, predstavljen kao prvi kandidat studentske liste, čini se ima debeo dosije za nasilno ponašanje prema kolegama, kršenje radnih obaveza i disciplinske prekršaje.

- 2010. godine, zbog agresivnog ponašanja u vidu bacanja delova kompjutera u kancelarijama i prijemnoj ambulanti pred pacijentima,napadima na koleginice u vidu davljenja i hvatanja za kragnu, tadašnja direktorka Nada Čemerlić Ađić premešta Iliju Srdanovića u Klinički centar Vojvodine (KCV) na godinu dana kao trajnog konsultanta kako bi ga dislocirala sa Instituta za kardio-vaskularne bolesti (KVB). On tada postaje veliki protivnik DS režima

- 11.11.2016.godine (nakon promene vlasti), kao veliki simpatizer i podržavalac SNS imenovan je za Upravnika Klinike za kardiologiju gde je bio do 17.12.2018. U tom periodu je nastavio sa agresivnim ponašanjem prema kolegama i pacijentima, sa vređanjem, omalovažavanjem kolega, vikanjem i neprimerenim ponašanjem na radnom mestu. Bilo je mnogo pritužbi direktoru na njegov rad, ali niko se iz straha nije usuđivao da pismeno podnese prijavu. Zbog navedenog ponašanja, smenjen je sa mesta upravnika 17.12.2018.

- Za vreme Kovida kada je u KCV postojala Kovid zona u kojoj su dežurali lekari sa Instituta za KVB, redovno je organizovao žurke, dovlačeći u bolnicu zvučnike i alkohol zbog čega je protiv njega vođen disciplinski postupak i izrečena novčana kazna.

- U prethodnih nekoliko godina nije izvršavao radne obaveze na odgovarajući način, tačnije odbijao je pacijente za intervenciju sa obrazloženjem da nemaju indikaciju, zbog čega mu je broj pacijenata manji od 200 godišnje što je minimum da bi lekar bio član Kardiološko-kardiohirurškog Konzilijuma iz čega je isključen kao nedovoljno stručan.

- Od 1.11.2024. postaje blokader i veliki opozicionar, isticao se agresivnim ponašanjem prema kolegama pristalicama režima, ali i prema studentima koji su bili protiv blokade fakulteta, zbog čega su protiv njega podnete krivične prijave.

Inače, Srdanović je do 2020. godine bio u SNS-u. Tražio je od SNS-a da bude načelnik svoje hirurgije. Pošto ga nisu izabrali, odlučio je da osnuje organizaciju „Oslobođeni Vrbas“ i da se bori protiv SNS-a.

Na snimku se vidi Ilija Srdanović 15. novembra 2017. godine u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kada je svečano obeleženo 40 godina rada Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Tada je Igor Mirović, predsednik Pokrajinske vlade, dobio plaketu zahvalnosti za pomoć, finansiranje i obnovu Instituta. U govorima je hvaljena politika Srpske napredne stranke u oblasti zdravstva. Ilija Srdanović je tada aplaudirao Igoru Miroviću i predstavnicima vlasti za ono što su uradili.

Postoje krivične prijave protiv Srdanovića zbog nasilja nad suprugom, kao i o prijave zbog napada na osoblje bolnice u kojoj radi.