I to je to?

I to je to?

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Blokaderi su juče istupili sa tzv. studentskom listom — na kojoj ima više onih koji mogu da prepričavaju unucima studentske dane od studenata — na kojoj su se našli raznorazni "stručnjaci", pa i Dragana Đorđević — kandidatkinja blokadera, predstavljena kao "novo lice", koja je radila za Ministarstvo rudarstva i energetike.

Kako su najavljivali, "biće to spisak, skup pametnih i umnih glava — možda nečega najboljeg što ova zemlja u ovom momentu ima".

- Nama je ponovo bitno da nađemo ta neka nova lica, da nađemo ljude koji nisu možda imali pre toga političke ambicije, koji nisu bili deo samog sistema. Mislim da takvu listu do sada nismo imali - navodili su.

Ipak, istina je malo drugačija...

Pogledajte kako to izgleda u nastavku:

Ovakvu listu zaista do sada nismo imali.