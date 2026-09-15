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Ekološki ustanak na čelu sa Aleksandrom Jovanovićem Ćutom povukao se sa liste "Narodna Srbija" i podržao tzv. studentsku listi. Dakle, Ćuta je popustio pod pritiskom i "preleteo"...

A mnogo puta je u prošlosti upravo Jovanović kritikovao "preletače".

Ćuta je ranije vrlo odlučno odbacivao ideju da neko od opozicionih stranaka zahteva povlačenje.

"Ako neko misli da neko treba da se skloni zato što je neko drugi rekao tako, onda to nije... To je onda narušavanje osnovnih principa demokratije. Niko nema, ponoviću, prava bilo kome da određuje da l' će da izlazi na izbore ili ne. Nije normalno da neko traži podršku, a neće da se predstavi i da kaže ko je. To je nenormalno. To u životu ne postoji, a kamoli u politici", izjavio je ne tako davno Jovanović.

Takođe, on je bio decidiran u tvrdnji da niko nema pravo nikome da određuje da li će ili neće izaći na izbore.

"Sad vidimo i isto neka pomeranja. I oni nisu imuni od nekih podela na levo-desno, pa ima tu i preletanja, a još nisu ni poleteli neki, a u Kuli su već preleteli", govorio je Ćuta, a sada se i sam povlači.

Ćuta i Ekološki ustanak su prvo odlučili da idu na izbore, a sada se povukli.

01:15 Ćutini principi pali u vodu Izvor: Kurir

"Vidite, Majo, ovde niko nikog ne poštuje. Ja poštujem svačiju odluku. Oni imaju prava da izaberu i koga god hoće na listu, i ko god da će im govoriti na protestima, to je njihov izbor. I svako ima pravo na izbore, tako i opozicija. Ako će ići na izbore, narod će odlučiti, građani će odlučiti da li su za tu opciju. Niko nikom nema prava da brani hoće li na izbore", naveo je Jovanović.

Tvrdio je i da se "neće skloniti".

"Ne mogu da podržim nekog ko neće da razgovara, ko ultimativno traži od nas da se samo sklonimo. To se neće desiti, nažalost", rekao je Ćuta.

- Znači, moguće je da ćete izaći u nekoj koaliciji ukoliko ne dođe do dogovora sa studentskom?, bilo je pitanje upućeno Jovanoviću, na šta je kategorično odgovorio:

"Apsolutno da."