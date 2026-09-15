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Na tzv. studentskoj listi našao se i Mirko Poledica, penzionisani fudbaler i predsednik Sindikata profesionalnih fudbalera u Srbiji, koji je osnivao 2009. godine sa kumom Nikolom Jolovićem.

Poledica je preuzeo fotelju predsednika, dok je mesto potpredsednika pripalo njegovom kumu Joloviću, a u javnosti su isticali sopstveno poštenje i integritet kao svoje glave vrline.

Međutim, iza pompeznih izjava i moralisanja u javnosti, deceniju i po kasnije isplivala je pozadina koja do temelementa ruši sliku o njihovoj bezgrešnosti.

A od kuma...

Kum Jolović godinama je mirno sedeo u fotelji potpredsednika Sindikata tik uz Poledicu, dok je iza kulisa, kako sumnjaju istražni organi, predvodio pravu kriminalnu hobotnicu. Jolović je uhapšen zbog osnovane sumnje da je sa još jednim bivšim fudbalerom bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja se bavila bezobzirnim prevarama sa nekretninama.

1/5 Vidi galeriju Poledica i Jolović Foto: Printscreen

Šema je bila jeziva i proračunata: meta su bili stanovi preminulih građana koji nisu imali naslednike. Grupa je falsifikovala dokumenta, knjižila se kao lažni naslednici, a potom te nekretnine prodavala i uzimala ogromne sume novca. Protiv kuma je ubrzo podignuta i optužnica, a suđenje pred pravosudnim organima je u toku.

Ovo, međutim, nije bio prvi put da se ime porodice Poledičinog kuma i najbližeg saradnika vezuje za crnu hroniku i skandale. Još 2013. godine, Jolovićeva supruga Jovana izazvala je stravičnu saobraćajnu nesreću na Zrenjaninskom putu.

Vozeći ogromnom brzinom, usmrtila je devojku od svega 22 godine, a potom sramno pobegla sa mesta nesreće, ostavljajući žrtvu na putu.

Jovana i Nikola Jolović Foto: Privatna Arhiva

Uprkos svemu tome, Nikola Jolović je nesmetano ostao desna ruka Mirka Poledice i potpredsednik Sindikata "Nezavisnost" sve dok njegova kriminalna grupa nije konačno razotkrivena i uhapšena.

Priče o poštenju, moralu i integritetu koje su godinama plasirali u javnosti tako su doživele potpuni debakl na delu — pokazavši kakvi su ljudi godinama delili lekcije i predstavljali se kao zaštitnici tuđih prava.