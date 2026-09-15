Nakon što 27. septembra bude podneo ostavku, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je pripremio, kako sam kaže, kamionče i kamp kućicu i da će iz dana u dan obilaziti Srbiju.

"Nabavio sam i kamionče, imam svoj auto. Nabavio sam i neku kamp kućicu, pošto neću moći da spavam svuda. Ići ću u najudaljenija sela, pa do kasno kad ostanem. Ima još mnogo sela. Ima još hiljade i hiljade sela u kojima nisam bio. Hoću da obilazim i urbana mesta, u svaki grad hoću da odem, ispred prodavnice, ispred diskoteke, da razgovaram s ljudima", rekao je Vučić.