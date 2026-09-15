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Član Predsedništva Srpske napredne stranke (SNS) dr Mirsad Đerlek, danas je u selu Belosavci kod Topole razgovarao sa meštanima.

"Danas sam u selu Belosavci kod Topole razgovarao sa meštanima, a domaćini su nam bili porodica Bošković i nekoliko porodica raseljenih sa Kosova i Metohije.

Zajedno smo obeležili državni praznik i poslali jasnu poruku, Kosovo i Metohija su Srbija i od toga nikada nećemo odustati.

Ljudi sa kojima sam razgovarao zahvalni su predsedniku Aleksandru Vučiću što je pitanje KiM-a vratio za pregovarački sto i odlučno se suprotstavio politici blokadera koji bi bili spremni da se odreknu dela naše države. KiM, koje čini oko 14 odsto teritorije Srbije, za nas će uvek biti sastavni deo naše zemlje.

Posetu smo iskoristili i da proverimo zdravlje građana i podsetimo ih koliko su redovni preventivni pregledi važni.

Uz narod, uz Srbiju", naveo je Đerlek u objavi na Instagramu.

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