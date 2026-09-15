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"Picula i Bartulica ponovo, ovaj put direktnije i snažnije nego ikad, podržali tzv. Studentsku listu", napisala je Ana Brnabić na svom X nalogu komentarišući Piculin tvit u kome postavlja pitanje treba li EU nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.

- Direktno se umešali u izbore u Srbiji. Dobro je znati da Tompson ima svoju listu i da će od takvih primati naređenja, kao što su do sad primali instrukcije, a mi sa liste ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA ćemo se našim radom, razgovorom sa ljudima, verom u Srbiju i naše ljude, tome suprotstaviti.

Kako je istakla borićemo se da sačuvamo dostojanstvo i suverenitet Srbije koji je Vučić sa narodom izgradio u poslednjih 14 godina godina!

- Neće Srbiji naređivati, ni držati predavanja o vrednostima, oni koji slave NDH, genocid nad srpskim narodom, ustaške zločine i ideologiju. Neće dok se mi pitamo.

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