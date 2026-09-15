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S jedne strane je transparentna lista Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Na drugom političkom polu tzv. studentska lista na kojoj je prosek starosti kandidata 50 godina.

1/10 Vidi galeriju Aleksandar Vučić dao podršku listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Foto: Damir Dervišagić

Gosti "Usijanja" koji su analizirali političku atmosferu uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji bili su Aleksandar Cvetković, predsednik Srpskog pokreta obnove, Nebojša Obrknežev, iz Centra za društvenu stabilnost i Vladimir Kljajić, politikolog.

Parlamentarna opozicija

Obrknežev se na početku osvrnuo na opcije koje građani imaju, pa je rekao da opozicija neće postojati zbog amaterizma sa kojim pristupaju politici.

- Posle ovih izbora, ozbiljan deo parlamentarne opozicije neće postojati. Iznenađen sam jer sam ubeđen da su razočarali birače koji su se opredelili za njih. Dakle, govoreći o Ćuti, Aleksiću, Parandiloviću i mnogim drugima, oni predaju listu, pa je povlače. Mislim da mnoge stranke mogu da izvrše opelo nad samim sobom u smislu postojanja. Ko je podržao studentsku listu do sada? To je zeleno-beli front, PSG, Srđan Milivojević čija stranka postoji samo na papiru jer od infrastrukture nemaju ništa, onda organizacija Nataše Kandić... Kada uzmete sve te organizacije, one u potpunosti imaju antidržavnu politiku po pitanju Kosova, Rusije, Republike Srpske i naših heroja. Oni se toga odriču i to je tako - započeo je Obrknežev.

04:17 Obrknežev: Veliki deo parlamentarne opozicije neće postojati nakon izbora Izvor: Kurir televizija

Referendumska atmosfera

Cvetković je izneo mišljenje oko stvaranja referendumske atmosfere uoči izbora koji su zakazani za 25. oktobar u Srbiji:

- Da, to se dodatno potvrđuje sa povlačenjem određenih lista i dodatnim podrškama koje su dobili predstavnici opozicione liste. Dve godine smo iz SPO pokušavali da u javni prostor nametnemo, kao što je bilo poziva od predsednika Vučića na dijalog, pa da referendumska atmosfera prestane da postoji pre nego što su izbori raspisani. Međutim, otkad su oni raspisani, normalno je da se podigne atmosfera i da se svašta kaže.

Kljajić je komentarisao da li je opozicija vešta da vodi državu ako su pri predavanju liste u RIK-u ne mogu da ponesu potrebnu dokumentaciju.

- Svakako jeste paradoksalno da je SNS lista mlađa od studentske liste, ali svaki građanin Srbije ima pravo da bude biran bez obzira na godine starosti. Više je važno šta predlažu u programu i kakav kredibilitet imaju. Građani odlučuju na osnovu iskustva. Tenzije u društvu postoje, a vlast ih spušta i radi sve kako bi deeskalirala unutrašnje tenzije, čak i kada su sa druge strane radili nezakonite stvari poput blokada i zlouptreba fakulteta. To je vlast često tolerisala da ne bi došlo do eskalacije i to je dobra stvar. Vlast brani svoje rezultate koje je postigla i održava mir u zemlji. Sa druge strane, žele radikalnu promenu i samo takvima odgovara neprestana tenzija - ističe Kljajić.

Obrknežev je imao susret sa Ilijom Srdanovićem, nosiocem tzv. studentske liste, pa je opisao za Kurir televiziju kako je to izgledalo:

Foto: Kurir Televizija

- U opštini Sečanj na ponovljenim izborima u mestu Jarkovac sam ga video 10. decembra. Samo da podsetim da je on držao govor 23. maja na Slaviji, a jer je doktor medicine, govorio je kako se ovde nije izgradio nijedan klinički centar. Pomislio sam da je prespavao 14 godina Srbije. Tog 10. decembra, lično sam video, a nisam znao u tom trenutku ko je taj čovek, on je bio posmatrač na jednom biračkom mestu. Bio je totalno agresivan i pitao ko je ova budala, a rekli su mi da je doktor iz Novog Sada. Dakle, tamo je bilo glasanje u školi, policija mu nije davala da uđe unutar, on je vikao i šetkao se - rekao je Obrknežev, pa nastavio:

- To sam ja video, to se desilo, ne govorim to što je prvi na listi sada. On je psovao, a meni su kolege rekle da su ga izbacile sa biračkog mesta. On je bio posmatrač na tom biračkom mestu, a posmatrač sedi mirno i zapisuje nepravilnosti. Kada je izašla lista, ljudi su mi rekli da je taj čovek bio posmatrač i pravio haos. Dakle, nisu znali kako da ga smire, pozvali su policiju da ga udalji sa biračkog mesta. Tražio je da ljudi čitaju naglas JMBG, a jednom gospodinu je govorio "brko, brko, da li bi mi..." , onda je žena na biračkom mestu plakala zbog njegove pojave i tu je otpočela priča oko policije i toga da ga izbace sa biračkog mesta. Vidim nekog doktora iz Novog Sada i potvrdi se da je taj čovek sada prvi na listi. Mene je sramota bilo da kažem sve što je on govorio starijim ljudima na biračkom mestu, to su sve svedoci. Najzanimljivije je da je birački odbor na predlog dao glasanje da se čovek udalji sa biračkog mesta. Glasili su i oni ljudi koji su bili na kutijama postavljeni od strane tamošnje tzv. studentske liste, SNS i drugih stranaka. Svi su glasali da se udalji. Došao sam, video neartikulisanu osobu i to je to. Ne znam da li je ovo ekskluziva, ali to je lice i naličje jednog doktora medicine.

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