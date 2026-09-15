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Specijalna emisija održava se na Televiziji Pink u kooperaciji sa Informer, B92, Prva koja za cilj ima da razbije blokaderske laži o lažnoj aferi zvučni top.

Analiza Višeg javnog tužilaštva pokazala je da 15. marta prošle godine nije korišćen zvučni top. Ko je i zbog čega montirao ovu lažnu aferu, kako je nastala, šta je bio cilj najveće laži u poslednjih 10 godina, i zbog čega su nameravali da politički ubiju predsednika Srbije Aleksandra Vučića? Ovo su samo neka od pitanja na koja odgovore tražimo večeras.

Gosti emisije su Vesna Veizović, Milomir Marić, Dragan J. Vučićević, Branko Babić i Oliver Jakšić.

Foto: TV Pink Printscreen

Glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević je istakao da se smo mi odmah znali da zvučnog topa nije bilo, ali sada smo saznali ko je i kako montirao.

- Država je došla do konkretnih dokaza ko je i kako to plasirao. Plan je bio da se izazove građanski rat - rekao je Vučićević i dodao da je plan bio da se izazove građanski rat.

- Oni znaju da na izborima nemaju nikakve šanse, oni to rade da bi oteli vlast.

Novinar B92 Oliver Jakišić smatra da je cela ova priča služila da bi se politički ubio Aleksandar Vučić, a potom je pohvalila istragu.

- Nakon obraćanja Vučića ne treba nam naknadna pamet, jasno je da je cilj bila dehumanizacija. Ja bih to stavio u širi kontekst, mislim da je višeslojno i jako dobro osmišljeno. Sve se desilo u noći 15. marta kada nije uspelo preuzimanje vlasti na ulici - naveo je Jakšić.

Po njegovom mišljenju, afera "zvučni top" ja lansirana posle kada taj plan nije uspeo.

- U tom stampedu je neko mogao da nastrada. Vučiću bi direktno pripisali da je ubio ljude - dodao je Jakšić.

Novinar Milomir Marić se osvrnuo na prvog čoveka blokaderske liste. Kako je rekao Ilija Srdanović je, kako je rekao, poznat iz različitih perioda - prvo kao neko ko je aplaudirao Igoru Miroviću i pokušao da se približi vlasti.

Nakon toga, dodao je Marić, Srdanović je poznat i kao čovek koji je prijavljen zbog pretnji koleginicama.

Preduzetnik Branko Babić je rekao da blokaderi nikada neće sesti nikome ništa da odgovore i objasne.