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Puče "Narodna Srbija" kao da je nije ni bilo... U trenu se raspala blokaderska koalicija Narodnog pokreta Srbija, Novog lica Srbije i Ekološkog ustanka.

Podsetimo, danas su, kao po komandi, jedan za drugim, Miloš Parandilović, Aleksandar Jovanović Ćuta i Miroslav Aleksić saopštili da se povlače iz izborne trke, iako su prethodno sakupli dovoljan broj glasova za izbornu listu.

Gorak ukus ostao je svima zbog ovoga što su Parandilović, Ćuta i Aleksić uradili, a očigledna je ta nevidljiva ruka koja njima (i ne samo njima) upravlja.

U kakav bismo totalitarizam skliznuli kad bi se oni dokopali vlasti?!

Jasno je da ovo što su uradili, nisu uradili dobrovoljno. Ta ruka koja ih vuče možda je nevidljiva, ali nije je teško demistifikovati. Svima je jasno da pritisak tzv. "studentske liste", koja ne bira načine da skloni sve sa puta, ostali blokaderi teško podnose. Ćuta, Aleksić i Parandilović su poklekli... Ko je sledeći?

Podsetimo, upravo je Ćuta bio kategoričan u ranijim izjavama tvrdeći da se nikome neće sklanjati, pa ni tzv. "studentskoj listi".

"Ne mogu da podržim nekog ko neće da razgovara, ko ultimativno traži od nas da se samo sklonimo. To se neće desiti, nažalost", rekao je tada Ćuta, a sad je okrenuo ploču.

01:15 Ćutini principi pali u vodu Izvor: Kurir

Govorio je Jovanović i da je "loš put tražiti od nekog da se skloni".