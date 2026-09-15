DOSAD SE PRIJAVILO 1.650.000 GRAĐANA Mali: Naredne nedelje kreće isplata 6.000 dinara - evo ko dobija novac automatski, a ko mora da se prijavi
- Siniša Mali je najavio da sledeće nedelje počinje isplata 6.000 dinara svim punoletnim građanima.
- Nosioci prava novac dobijaju automatski, dok se ostali punoletni posle 1. januara 2008. moraju jednostavno prijaviti.
- Do sada se prijavilo 1,65 miliona građana, a pravo iz akcionarskog fonda ima više od četiri miliona ljudi.
Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, gostujući na RTS-u, podsetio je da sledeće nedelje počinje isplata 6.000 dinara svim punoletnim građanima.
- Jedan deo će biti isplaćen iz akcionarskog fonda, drugi deo iz budžeta. Oni koji su nosioci prava oni će automatski dobiti novac i moći će odmah na podignu novac. A svi koji su punoletni nakon 1. januara 2008. godine oni moraju da se prijave, a proces prijave je veoma jednostavan.
Kaže da se do sada prijavilo milion i 650 hiljada građana se prijavilo.
- Pravo za akcionarski fond ima više od 4 milona građana - dodaje i ističe da je to paket od skoro milijardu evra.
Mali je potom odgovorio Nikeziću na optužbe o navodnom deficitu državnog budžeta.
- Narodni novac je gospodine Nikeziću bio u vaše vreme, pa dinara narod nije dobio.
Kurir.rs