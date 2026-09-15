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Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, gostujući na RTS-u, podsetio je da sledeće nedelje počinje isplata 6.000 dinara svim punoletnim građanima. 

- Jedan deo će biti isplaćen iz akcionarskog fonda, drugi deo iz budžeta. Oni koji su nosioci prava oni će automatski dobiti novac i moći će odmah na podignu novac. A svi koji su punoletni nakon 1. januara 2008. godine oni moraju da se prijave, a proces prijave je veoma jednostavan.

Kaže da se do sada prijavilo milion i 650 hiljada građana se prijavilo.

- Pravo za akcionarski fond ima više od 4 milona građana - dodaje i ističe da je to paket od skoro milijardu evra.

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Foto: Printscreen RTS

Mali je potom odgovorio Nikeziću na optužbe o navodnom deficitu državnog budžeta.

- Narodni novac je gospodine Nikeziću bio u vaše vreme, pa dinara narod nije dobio. 

Kurir.rs

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