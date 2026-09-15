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Brnabić je na društvenoj mreži Iks navela da je Vučić, dok tzv. studentska lista još nije bila formirana, pozivao pet njihovih predstavnika da sa njim učestvuju u televizijskoj debati.

"Ponovo odbijaju da pokažu svoje znanje i genijalnost, licem u lice, sa prvim na listi "ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINJENA SRBIJA", napisala je Brnabić.

Ona je navela da Vučić sada, nakon formiranja liste, poziva njenog nosioca na debatu, ali da je poziv ponovo odbijen.

Brnabić je kritikovala predstavnike tzv. studentske liste i zbog, kako je navela, njihovih zahteva za većim prisustvom u medijima, uz tvrdnju da bi potom mogli da se žale da nemaju dovoljno prostora da predstave svoj politički program.

Brnabić je oštro kritikovala nosioca Iliju Srdanovića, navodeći da je spreman da "maltretira žene, preti im, unosi im se u lice i gađa ih štampačem", ali da nije spreman da učestvuje u debati sa Vučićem.

Brnabić je takođe optužila predstavnike tzv. studentske liste za "targetiranje i pozivanje na nasilje" protiv studenata koji se protive blokadama fakulteta.

"Da sedne preko puta Aleksandra Vučića i kaže mu sve u lice pred celom zemljom - za to hrabrosti nema. Toliko o tome kakva je to junačina i kakvi su to ljudi", napisala je Brnabić.