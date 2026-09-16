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 U Specijalizovanim većima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici bivših komandanata terorističke OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena.

U Hagu napeto uoči presude Tačiju, Albanci masovno pristižu 

U Specijalizovanim većima u Hagu sve je spremno za izricanje prvostepene presude Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, četvorici bivših komandanata terorističke OVK, optuženih za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Tokom više od tri i po godine suđenja, iz postupaka i izjava sudskog veća nije se moglo jasno naslutiti kakva će biti konačna odluka.

Atmosfera u Hagu je napeta, a od juče u grad pristižu Albanci iz različitih delova Evrope, a za danas su najavljeni i masovni protesti,  javlja RTS. Ispred suda i u njegovoj okolini pojačano je prisustvo novinarskih ekipa

U zgradi suda očekuju se porodice četvorice optuženih, brojne novinarske ekipe iz Srbije, sa Kosova i Metohije i iz Albanije, kao i predstavnici privremenih institucija u Prištini.

Posle više od tri godine suđenja, pažnja je sada usmerena na sudsko veće i trenutak kada će biti saopštena odluka o četvorici bivših komandanata takozvane OVK.

Tužilaštvo je tokom suđenja tvrdilo da je dokazalo krivicu četvorice optuženih za progon, zatvaranje, druga nehumana dela, mučenje, ubistvo i prisilni nestanak, kao i za četiri tačke optužnice za ratne zločine – nezakonito ili proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Za ta dela traži kaznu od 45 godina zatvora.

Kako će izgledati izricanje presude

Očekuje se da će izricanje presude četvorici lidera OVK, optuženim za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, danas pred Specijalizovanim većima u Hagu trajati do dva sata.

Prema saopštenju objavljenom na sajtu Specijalizovanih veća, izricanje presude počeće u 10 časova i trajati do 12 časova.

Glavna tužiteljka Kimberli Vest za njih je zatražila kazne od po 45 godina zatvora, dok je odbrana predložila oslobađanje.

Sudsko veće u Hagu dva puta je odlagalo presudu, prvo u maju za 20. jul, a zatim i za 16. septembar, zbog obimnosti dokaza i složenosti predmeta. Kako se navodi, javna sednica izricanja presude će se takođe prenositi, uz odlaganje od 10 minuta, na albanskom, engleskom i srpskom jeziku, objavilo je Kosovo online.

Pojačane snage holandske policije u Hagu uoči izricanja presude

Uoči izricanja presude bivšim liderima OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, holandska policija pojačala je prisustvo u gradu i oduzima drške zastava i metalne i drvene kako bi sprečila moguće incidente, prenosi Kosovo online pisanje prištinskog Indeks onlajna.

Na putu ka Hagu mnogi su sa sobom poneli zastave OVK, tzv. Kosova i Albanije. Policija je okupljenim građanima oduzimala drške zastava, bez obzira na to da li su drvene ili metalne.

Ko su bile žrtve i gde su zločini počinjeni

Prema navodima tužilaštva, žrtve su bili Srbi, Romi i Aškalije, civili za koje se verovalo da sarađuju sa srpskim vlastima, kao i Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili bili povezani sa njim i drugim strankama koje su smatrane protivnicima OVK. Na meti su bili i Albanci koji nisu želeli da se pridruže OVK ili je podrže, ljudi koji su smatrani protivnicima na osnovu svog sadašnjeg ili bivšeg zaposlenja, kao i oni koji su se družili sa Srbima.

Zločini su, prema optužnici, počinjeni najkasnije od marta 1998. do kraja septembra 1999. godine na više od 40 lokacija širom Kosova i Metohije, kao i u Kuksu i Ćahanu na severu Albanije.

Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena.

Tužilaštvo: Optuženi imali ključnu ulogu u OVK

Tužilaštvo je tvrdilo da su optuženi imali snažnu zajedničku ulogu kao ključni članovi Glavnog štaba OVK, kao i da su imali nameru i znanje o zločinima, efektivnu kontrolu na terenu i značajan doprinos zajedničkom zločinačkom poduhvatu.

Prema navodima tužilaštva, zajednički cilj bio je uspostavljanje kontrole nad celim Kosovom i Metohijom putem nasilja nad onima koji su smatrani protivnicima.

Tokom suđenja izneti su i detalji o mučenju pritvorenika. Sajmon Lous, koji zastupa 156 učesnika u postupku u svojstvu žrtava, rekao je da su pripadnici OVK pokazali "neverovatnu svirepost i surovost ekstremnih razmera“.

Odbrana je, s druge strane, ocenila da tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice i zatražila oslobađajuću presudu za sve optužene.

Advokati odbrane tvrdili su da OVK nije imala jedinstvenu komandnu strukturu i da njeni lideri nisu imali kontrolu nad dešavanjima na terenu.

Svedoci odbrane bili Klark, Rubin i Hil

Tačijeva odbrana je tokom postupka pozvala sedam svedoka, među kojima su bili bivši komandant NATO-a Vesli Klark, bivši pomoćnik američkog državnog sekretara Džejms Rubin, nekadašnji američki izaslanik u Prištini Kristofer Hil i Džok Kovi, bivši zamenik šefa administracije Unmika pod Bernarom Kušnerom.

Prvobitna optužnica potvrđena je 26. oktobra 2020. godine, a izmenjena u septembru 2021. i aprilu i septembru 2022. godine. Manje redigovana verzija optužnice podneta je u februaru 2023. godine i ona je važeća optužnica u ovom postupku.

Četvorica optuženih nalaze se u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, dok je suđenje počelo u aprilu 2023. godine.

Završne reči održane su od 9. do 18. februara ove godine.

Tokom suđenja svedočila su 134 svedoka – 125 koje je pozvalo tužilaštvo, dva pred predstavnicima žrtava i sedam koje je pozvala odbrana. U pisanom obliku prihvaćena su i 164 svedočenja, dok je tužilaštvo u dokazni materijal uvelo oko 3.000 predmeta.

Iščkivanje presude na ulicama

Za danas su najavljena masovna okupljanja i demonstracije u Prištini i drugim gradovima na KiM koje su imale svoju uvertiru u subotu.

Zbog toga su SAD, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo izdali upozorenja svojom državljanima da 16. septembra ograniče svoje kretanje i izbegavaju područja u kojima se održavaju demonstracije.

Odvojeni postupak za ometanje pravde

Protiv Hašima Tačija vodi se i odvojeni postupak zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke, u kojem su optužena još četvorica bivših pripadnika OVK. Tužilaštvo je za Tačija zatražilo kaznu od šest godina zatvora.

Tokom rata 1998. i 1999. godine pripadnici OVK počinili su brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima Vojske Jugoslavije i policije, Srbima i drugim nealbancima, kao i nad Albancima koji su odbijali da podrže ili se pridruže OVK.

Kurir.rs/RTS/Kosovo online

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