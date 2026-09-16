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Ispred Specijalizovanih veća Kosova, gde će danas biti izrečena presuda bivšim vođama OVK, okupile su se pristalice OVK i prišle zaštitnim ogradama, nakon čega ih je policija upozorila da će, ukoliko se ne udalje, upotrebiti silu.

„Naređenje policije je da se udaljite od zgrade suda, u suprotnom ćemo upotrebiti silu“, navodi se u policijskom upozorenju, prenosi Telegrafi.

Situacija se razvija neposredno pred objavljivanje presude u predmetu protiv Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija. Istovremeno, u zgradu su počeli da ulaze članovi porodica optuženih, piše Dukađini.

Četvorica bivših vođa OVK optužena su za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a tužiteljka je zatražila kaznu od po 45 godina.

Sudsko veće u Hagu dva puta je odlagalo presudu, prvo u maju za 20. jul, a zatim i za 16. septembar, zbog obimnosti dokaza i složenosti predmeta.