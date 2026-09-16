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Više na ovu temu za emisiju "Redakcija" govorio je Veselin Dželetović - književnik i novinar.

- Posebno mi je milo što je to dan jedinstva, srpskog jedinstva. To je meni najvažnije, nekako, i te zastave slobode, zastave pod kojom su ginuli naši preci, koji su nam stvorili ovako nešto danas. I to je velika obaveza, znate. Mene je predložilo Udruženje kosovsko-metohijskog okruga i Pokret za Kosovo i Metohiju. To su ljudi koji se bore za svoj zavičaj, isto kao i ja. I onda svako priznanje znači da vaša borba mora da bude jača i bolja, da date celog sebe u toj borbi, jer predstavljate te ljude. A konkretno, ja govorim o ljudima koji su završili kao žrtve trgovine organima, koji ne mogu da pričaju o tome. Ja sam njihov glas - rekao je Dželetović.

Veselin Dželetović - književnik i novinar Foto: Kurir Televizija

"Ceo život morate da se borite i dokazujete istinu"

Ukazao je na iskustva ljudi sa Kosova i Metohije i priče koje, kako je naveo, i danas dolaze do njega.

- Nažalost, na Kosovu i Metohiji je takva situacija da stvarno ceo život morate da se borite i da dokazujete istinu. Samo svedočim o srpskom trajanju, o srpskim nedaćama. Evo, ja i sad pišem novi roman, jer mi prilaze ljudi koji mi govore njihove strahovite sudbine, šta im se dogodilo. I definitivno mogu da vam kažem da je pravda prognana za Srbe sa Kosova i Metohije. Ja govorim o tim njihovim nevoljama, o njihovom trajanju na tom prostoru, gde oni izgaraju i daju ono najvažnije što se ima, a to je život. Oni tamo traju od jedne nevolje do druge, ali traju, uporni su u tome. Evo, vidite i sad šta se dešava, vidite kakvi su pritisci - kaže on.

Nakon što je voditeljka jutarnjeg programa predstavila značaj slobode u srpskoj kolektivnoj svesti, ali i različito poimanje tog pojma u zavisnosti od životnog iskustva i okolnosti u kojima ljudi žive, novinar Dželetović se posebno osvrnuo na Kosovo i Metohiju i poručio da se za slobodu neprestano mora boriti.

- Znate, na primer, Kosovo i Metohija su za mene okupirani deo Srbije i ljudi tamo žive pod okupacijom. Njihova percepcija slobode je totalno drugačija od nekog ko je ušuškan i uspavan u sigurnosti svog doma i koga, nažalost, možda i ne dotiče ta priča. Ali mislim da svaki Srbin treba da kaže: "Mene sve rane moga roda bole", i da se tako i ponaša u skladu sa tim ranama. Da ih vida, da na ljutu ranu stavlja ljutu travu. Ja sam to shvatio, i mnogi su to shvatili, da treba da se borimo. Neka bude borba neprestana - rekao je.

Veselin Dželetović - književnik i novinar Foto: Kurir Televizija

- Ne odustajemo od nje. Neko mi kaže: "Pa pomiri se sa situacijom, prihvati realnost." Ja bih dodao samo da shvate ti koji kažu da prihvatim realnost - da se realnost ne prihvata. Realnost se stvara. Znate, danas je možda nešto tako, sutra već nije. Ako mi budemo radili na tome, sutrašnja realnost će biti totalno drugačija. Znači, dajmo mi da napravimo tu realnost. Kako je Kosovo i Metohija okupirano, tako može biti veoma brzo i oslobođeno. Čim se promeni konstelacija snaga u svetu. Ja verujem u to. Verujem da je ovo samo privremeno, da ničije nije dozrelo, neće ni tih koji su naumili da otmu Kosovo i Metohiju. I sudbina na ovom ukrajinskom ratištu će rešiti sve. Znaće se.

Govoreći o slobodi i borbi za istinu, Dželetović se kroz svoja književna dela bavio i potresnim svedočenjima o stradanjima Srba na Kosovu i Metohiji. Posebno je istakao značaj tih priča i cenu slobode koju, kako je naveo, ljudi plaćaju.

- Sloboda nije da vi možete da radite šta vi želite, nego da ne morate da radite ono što ne želite. Znate, ja ne moram da radim neke stvari na koje me prisiljavaju danas. I onda to nije sloboda. Ako vi mene uslovljavate da ja zovem neke bolesnike tamo nekim imenima čudnim, zar to nije ugrožavanje moje privatnosti, moje slobode? Vi me terate na nešto što ja ne želim. I upravo danas ta demokratija u svetu to radi. Pokušava da vas natera na nešto, da ja kažem za Srebrenicu da je bio genocid. Nikada. Nikada, jer se tamo nije dogodio genocid. Ne možete vi mene na silu naterati da govorim nešto zato što ste vi tako odlučili. I to je poenta priče. I ja ću se boriti za slobodu dokle god traje. Znači, ta nametanja koja pokušavaju celom narodu da nametnu, taj osećaj krivice koji pokušavaju mom narodu da nametnu za nešto za šta nije kriv, boriću se protiv toga svim svojim snagama i ceo svoj život - za emisiju "Redakcija", zaključio je Dželetović.

04:29 "SLOBODA NIJE DA MOŽETE DA RADITE ŠTA ŽELITE, NEGO DA NE MORATE DA RADITE ONO ŠTO NE ŽELITE" Dželetović za Kurir TV o sudbinama Srba sa Kosova i Metohije Izvor: Kurir televizija

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