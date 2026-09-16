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Bivši ministar spoljnih poslova Crne Gore Miodrag Vlahović javno je podržao rušenje vlasti u Srbiji i jednom degutantnom porukom proslavio prvog na Studentskoj listi Iliju Srdanovića.

- Srbiju mora da vodi Crnogorac, neizbežno - napisao je Vlahović, podelivši vest da će Srdanović predvoditi Studentsku listu.

Foto: Printscreen

Vlahović, koji važi za jednog od najvećih crnogorskih separatista i mrzitelja Srbije i svega srpskog, i na ovaj način je potvrdio takvu reputaciju.

Treba podsetiti da je upravo on bio crnogorski ministar spoljnih poslova u vreme kada se Crna Gora otcepila od Srbije. Aspiracije Vlahovića nisu nestale, pa se ne samo pridružio navijanju za rušenje vlasti u Srbiji i javno podržao prvog na Studentskoj listi, već je otvoreno poručio da Crnogorac mora da bude na čelu Srbije.

Vlahovićeva poruka teško može da se tumači samo kao podrška jednom kandidatu ili političkoj opciji u Srbiji. Rečenica da Srbiju "mora da vodi Crnogorac" jasno pokazuje da se u priči o Studentskoj listi i navodnoj novoj političkoj energiji pojavljuju i akteri koji prema Srbiji imaju veoma jasan politički odnos.