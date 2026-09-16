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Čak i blokaderski mediji potvrđuju ono što o čemu je mnogo analitičara, državnih zvaničnika, ali i običnih građana Srbije govorilo već duže od godinu i po dana: tzv. Studentska lista nema politiku ni odgovore na ključna pitanja koja zanimaju građane Srbije. Za sada, svi su izgledi da konkretne odgovore neće ni dati, jer beže od njih kao đavo od krsta, baš kao što je prvi na njihovoj listi Ilija Srdanović pobegao od tv duela sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

"Studenti će teško izbeći teme poput EU i Kosova, jer i to zanima deo glasača", piše Nova.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Danilo Vuković, na pitanje da li Studentska lista ima organizacioni kapacitet da se suprotstavi SNS-u, odgovorio je da je to "pitanje od milion dolara". Prema njegovoj oceni, pred Studentskom listom je sada veliki izazov da jasno komunicira svoju politiku, posebno kada je reč o velikim strateškim pitanjima.

Vuković smatra da će biti teško održati strategiju izbegavanja tema poput Evropske unije, Kosova, Haškog tribunala i Srebrenice. Kako je naveo, ta pitanja mogu biti važnija za neopredeljene birače nego za one koji su već odlučili da podrže studentsku listu.

- Šta ćete raditi kad je reč o velikim strateškim političkim pitanjima, i šta ćete raditi da dođete na vlast? S kim ćete i kako vršiti vlast? Kako ćete sprovesti svoj program u delo kada se suočavate sa snažnom, korumpiranom, partijskim mrežama prožetom državom na svim nivoima, od socijalne zaštite do vojske?"- naveo je Vuković za Insajder, a prenosi Nova.

On je ocenio da izbor kandidata šalje određene simboličke poruke, navodeći da su na listi ljudi koji imaju profesionalne karijere i koji su, kako je rekao, "čestiti" i "čisti" u profesionalnom smislu.

- Ali to nije dovoljno za jedan deo birača. Taj deo birača nije veliki, ali taj deo birača može biti tačka na kojoj će se lomiti ova igra - zaključio je Vuković.