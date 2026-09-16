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Blokaderski mediji svakog dana iznova pokazuju koliko su vešti u izvrtanju činjenica, a ovaj put im je povod bio izveštaj agencije Standard&Purs, vodeće svetske agencije za finansijske usluge, analitiku i procenu kreditnog rejtinga, koji su iskoristili da odgovorno finansijsko izveštavanje pretvore u politički obojenu naraciju!

Ali, krenimo redom!

Već u samom naslovu "Standard i Purs: Izbori u Srbiji neizvesni, paket pomoći građanima u predizbornoj funkciji" izneli su ogromnu neistinu budući da se nigde u izveštaju agencije Standard i Purs to ne navodi! Tekst N1 se bavi "dramatičnim tezama o neizvesnim izborima", iako izveštaj agencije S&P uopšte ne procenjuje političke šanse aktera niti prognozira izborne pobednike!

Napratovi, agencija se u izveštaju bavi isključivo standardnom procenom tehničkog fiskalnog rizika kakav postoji u svakoj demokratskoj zemlji, a to su uobičajena pauza u kreiranju politika i privremeni zastoj investicija dok se ne uspostavi nova vlada. Pripisivanje političkih prognoza agenciji predstavlja klasičnu medijsku manipulaciju, ali to nije prvi put da blokaderski mediji rade.

Dalje, tekst manipuliše činjenicom o kreditnom rejtingu, a tvrdnja da "Srbija ima najniži investicioni rejting” predstavlja narušavanja uspeha kroz kontekstualni nedostatak. Ono što se svesno prećutkuje jeste da je Srbija jedina zemlja u okruženju i regionu Zapadnog Balkana koja je uopšte uspela da izgradi ekonomski sistem sposoban da dostigne investicioni nivo! Imati investicioni rejting (nivo BBB-) označava ulazak u krug sigurnih zemalja za ulaganja, pa pokušaj da se ovaj status prikaže, zapravo, kao slabost predstavlja direktno obmanjivanje javnosti!

Nije se N1 ni tu zaustavio, pa kao dva najveća potencijalna rizika po rast BDP-a u tekstu navodi globalni skok cena energenata usled sukoba na Bliskom istoku i nepovoljne vremenske uslove (suša). Jasno je, naravno, da je reč o eksternim šokovima i višoj sili koja pogađa ne samo Srbiju, već čitavu Evropu, pa predstavljati globalne geopolitičke krizne tačke i klimatske nepogode kao "promašaje vlasti u Srbiji" pokazuje potpunu ekonomsku nelogičnost.

Istina je, na veliku žalost N1, potpuna drugačija od onoga što žele oni da prikažu i što, na kraju krajeva, piše u izveštaju S&P koji, zapravo, potvrđuje ekonomsku žilavost Srbije. Zadržavanje investicionog rejtinga i projekcija rasta od 3,2% usled globalnih previranja svedoče o stabilnosti srpske privrede, što N1 ne vidi, ili ne želi da vidi.