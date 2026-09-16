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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima večeras u 18.30 sati povodom presuda zločincima OVK.

Četvorica vođa OVK - Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi, danas su u Hagu proglašeni krivima za ratne zločine počinjene na KiM i prvostepenom presudom osuđeni na duge kazne zatvora.

Tači i Krasnići dobili su po 25 godina zatvora, Veselji 18, a Seljimi 13.   

Kurir.rs

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