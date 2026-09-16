Politika
TAČNO U 18.3O SATI: Predsednik Vučić obraća se naciji povodom presuda zločincima OVK
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima večeras u 18.30 sati povodom presuda zločincima OVK.
Četvorica vođa OVK - Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi, danas su u Hagu proglašeni krivima za ratne zločine počinjene na KiM i prvostepenom presudom osuđeni na duge kazne zatvora.
Tači i Krasnići dobili su po 25 godina zatvora, Veselji 18, a Seljimi 13.
Kurir.rs
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