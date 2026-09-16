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Nosilac do juče nepoznate "studentske liste” Ilija Srdanović i pokret koji ga je, posle prethodnih vetiranja najvernijih podržavalaca, u poslednjem trenutku stavio na čelo liste za izbore 25. oktobra, dobio je podršku iz Crne Gore od političara poznatog po antisrpskom narativu, podržavaocu nezavisnog Kosova, protivniku litija i SPC.

- Srbiju mora da vodi Crnogorac, neizbežno -napisao je na iksu bivši ambasador Crne Gore Miodrag Vlahović, ističući u prvi plan isključivo Srdanovićevo nacionalno poreklo, naglašavajući i pozdravljajući činjenicu da se Ilija Srdanović u Srbiji izjašnjava kao etnički Crnogorac.

Miodrag Vlahoviić: Tvit o Crnogorcu Srdanoviću Foto: Printscreen

A kada se pogledaju stavovi koje je bivši ministar i ambasador Crne Gore godinama zastupao o Srbiji - jasno je kojim strujama i kakvoj politici bi odgovaralo da na vlast u našoj državi dođe tzv. studentska lista.

Miodrag Vlahović je 2021. Srbiju označio kao državu koja u regionu stvara tenzije i nestabilnost. U intervjuu za crnogorski portal Analitika ocenio je da stabilnost regiona zavisi isključivo od promene politike Beograda, predviđajući Srbiji bolni slom.

Intervju Vlahovića za crnogorsku Analitiku Foto: printscreen Analitika

"Bilo bi zlo i naopako ukoliko je Srbiji i njenim političkim, verskim, bezbednosnim i obaveštajnim elitama potreban još jedan istorijski poraz kako bi se Balkan konačno smirio", rekao je Vlahović.

Posebno je upečatljiv njegov odnos prema Kosovu i Metohiji. Vlahović je u maju ove godine ocenio da je priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova bio "emancipatorski potez za Crnu Goru", dodajući da je upravo tim činom Podgorica pokazala Beogradu da je nezavisna i od Srbije.

Vlahović za Gazetaexpress o priznanju Kosova Foto: printscreen gazetaexpress.com

Karijeru Miodraga Vlahovića pratio je čitav niz političkih, finansijskih i diplomatskih skandala koje su često punili novinske stupce u Crnoj Gori i regionu.

Evo najpoznatijih pikanterija i afera vezanih za njega:

1. Drama u Vatikanu: Odbijanje predaje dužnosti

Kada je krajem 2020. i početkom 2021. godine nova crnogorska vlada odlučila da ga opozove s mesta ambasadora pri Svetoj stolici (Vatikan), Vlahović je to odlučno odbio da prihvati. Ignorisao je odluke Vlade i Ministarstva spoljnih poslova (MVP), nastavljajući da se ponaša kao aktuelni ambasador.

Miodrag Vlahović - afera Vatikan Foto: Vijesti Printksrin

Došlo je do bizarnog diplomatskog incidenta kada je privremeni otpravnik poslova Gojko Čelebić bio prinuđen da traži asistenciju vatikanskog diplomatskog protokola kako bi uopšte ušao u prostorije crnogorske ambasade i preuzeo pečate i arhivu, jer mu Vlahović to nije dozvoljavao.

2. Krio imovinu "kao zmija noge”

Vlahović je godinama bio na meti Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) jer je uporno izbegavao zakonsku obavezu da podnese imovinski karton. Od stupanja na dužnost ambasadora 2017. godine, duže od dve godine nije prijavio prihode i imovinu. Tek nakon medijskog pritiska i nekoliko kazni koje mu je MVP izreklo, popustio je i dostavio izveštaj. Ispostavilo se da je krio podatak da je dužan preko pola miliona evra.

3. Milionski dug i javni izvršitelji

Jedan od najveći privatno-poslovnih skandala vezan je za ogroman kredit koji je uzeo još u martu 2007. godine. Vlahović je sa Nikom Raičevićem (tadašnjim direktorom jedne osnovne škole) podigao kredit od 1,15 miliona evra kod NLB banke. Kao zalog su stavili atraktivno zemljište pod šumom i voćnjacima u Bijeloj (Herceg Novi).

Pošto dug nisu vraćali, on je sa kamatama narastao na preko 2 miliona evra, zbog čega je banka preko javnih izvršitelja pokrenula rasprodaju njegove imovine.

4. Platio kaznu koleginici za govor mržnje, popio disciplinsku

Tokom 2019. godine, Vlahović se našao usred još jednog skandala kada je, zajedno sa još dvojicom crnogorskih ambasadora, iz svog džepa platio prekršajnu kaznu od 600 evra suspendovanoj službenici MVP-a Mirni Nikčević.

Nikčevićeva je kažnjena zbog otvorenog govora mržnje i uvreda koje je na Fejsbuku iznela na račun vernika koji su se, na litijama, okupljali ispred Sabornog hrama u Podgorici (između ostalog, napisala je da bi "zapalila taj hram i sva goveda tamo”).

Govor mržnje Mirne Nikčević, kaznu platio Vlahović Foto: Facebook