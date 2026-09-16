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Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu danas su izrečene prvostepene presude četvorici lidera terorističke OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju. Tači je dobio 25 godina zatvora, Veselji je osuđen na 18, Krasnići je takođe proglašen krivim i dobio je 25 godina, a Seljimi 13.

Bivši komandant zločinačke OVK i počasni predsednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj ocenio je da je presuda neprihvatljiva i nepravedna i da borba za pravdu mora da se nastavi u drugostepenom postupku.

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Ramuš Haradinaj Foto: Youtube Printscreen, TV Dukađini

- Albanci, gde god da se nalazite, današnja odluka o osudi čelnika OVK je neprihvatljiva, nepravedna. OVK je vodila pravedan oslobodilački rat - izjavio je Haradinaj i pozvao da se borba za pravdu nastavi u drugostepenom postupku.

Hašim Tači u trenutku izricanja presude u Hagu i kazne od 25 godina zatvora Foto: Youtube Printscreen, Kosovo online printscreen

- Borba za pravdu mora da se nastavi, ovu bitku moramo da dobijemo u drugostepenom postupku. Ne u moje ime, ne u ime naroda Kosova, već za OVK. Pozivam građane Kosova i Albance gde god da su da nakon presude ne ugrožavaju imovinu niti živote ljudi. Pomažemo neprijateljima ako oštetimo imovinu Kosova, živote naših ljudi, ako na bilo koji način uništavamo Kosovo. Pobedićemo neprijatelje u drugostepenom postupku - zaključio je Haradinaj.

Oglasio se i ministar spoljnih poslova Gljauk Konjufca, koji je izjavio da će biti preduzete sve zakonske mere da se ospore presude izrečene u Hagu.

- Preduzećemo sve mere u okviru zakona i naših napora da ukinemo ove presude. To su drakonske presude. Teško je poverovati da je sud, koji deluje u ime Kosova, doneo takvu odluku - rekao je on.

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Hašim Tači Izvor: Kurir

(Kosovo onlajn)

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