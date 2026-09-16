Slušaj vest

Veličanstven prizor u srcu glavnog grada oduševio je Beograđane!

Brankovim mostom od Novog Beograda do centra prestonice razvila se zastava, jedna od najdužih ikada, pod kojom je prošlo njih stotine ponosno je noseći u svojim rukama.

Ovako se voli otadžbina Srbija: Svi pod jednom trobojkom Foto: Printscreen

Širom Srbije isticanjem zastava obeležen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u spomen na naše slavne pretke, njihovo herojstvo na Solunskom frontu i njegov proboj, ali i pobedu u Velikom ratu u kojem je Srbija položila više od milion žrtava. 

00:55
Građani iz Beograda slave Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Izvor: Kurir

 Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSRPSKE TROBOJKE PREPLAVILE BEOGRAD! Praznik slobode i jedinstva u znaku jasne poruke: Srbija gradi i ide napred, podele je neće zaustaviti! (FOTO)
sns.jpg
SrbijaSPOJILE SE ZASTAVE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE: Veličanstven prizor u Malom Zvorniku na mostu kralja Aleksandra I Karađorđevića (FOTO)
MALI ZVORNIK - Na mostu.jpg
PolitikaVELIČANSTVENI PRIZORI IZ NOVOG SADA! Da se naježiš! Ovako omladina slavi Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave (VIDEO)
5.png
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ Danas smo se okupili da proslavimo naše uskrsnuće i našu slobodu! Odlikovani vatrogasci koji su se lavovski borili u Deliblatskoj peščari!
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Aleksandar Vučić123132.jpg
SrbijaČAČAK IMA ČIME DA SE PONOSI! Hrabri vatrogasac Nikola Matović dobio Orden od predsednika Vučića za spavanje života!
screenshot_1789469711813.jpg
Politika"NAŠA TROBOJKA SIMBOL JE SLOBODE I PONOSA" Predsednik Vučić čestitao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave: Obaveza nam je da čuvamo Srbiju
Aleksandar Vučić