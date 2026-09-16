Politika
VELIČANSTVEN PRIZOR U SRCU BEOGRADA! Svi zajedno pod jednom jedinom srpskom trobojkom! Ovako se voli otadžbina, zastavi se ne vidi kraj! (VIDEO)
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Veličanstven prizor u srcu glavnog grada oduševio je Beograđane!
Brankovim mostom od Novog Beograda do centra prestonice razvila se zastava, jedna od najdužih ikada, pod kojom je prošlo njih stotine ponosno je noseći u svojim rukama.
Ovako se voli otadžbina Srbija: Svi pod jednom trobojkom Foto: Printscreen
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Širom Srbije isticanjem zastava obeležen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u spomen na naše slavne pretke, njihovo herojstvo na Solunskom frontu i njegov proboj, ali i pobedu u Velikom ratu u kojem je Srbija položila više od milion žrtava.
Kurir.rs
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