Brankovim mostom od Novog Beograda do centra prestonice razvila se zastava, jedna od najdužih ikada, pod kojom je prošlo njih stotine ponosno je noseći u svojim rukama.

Širom Srbije isticanjem zastava obeležen je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u spomen na naše slavne pretke, njihovo herojstvo na Solunskom frontu i njegov proboj, ali i pobedu u Velikom ratu u kojem je Srbija položila više od milion žrtava.