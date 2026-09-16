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Nakon što je u Specijalnom sudu u Hagu izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sedištu Euleksa, gde se nalaze i kancelarije Specijalizovanih veća u Hagu, prenosi Kosovo pres.

Na hiljade ljudi bilo je okupljeno na trgu u Prištini gde su čekali odluku sudija u Hagu.

1/3 Vidi galeriju Redžep Seljimi u trenutku izricanja presude u Hagu i kazne od 13 godina zatvora Foto: Youtube Printscreen, Kosovo online printscreen

Specijalizovana veća osudila su Hašima Tačija na 25 godina zatvora, Jakupa Krasnićija na 25 godina, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina.