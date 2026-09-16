Politika
RAZULARENA I BESNA MASA NAPADA POLICIJU ISPRED ZGRADE EULEKSA! Prave haos nakon presude ratnim zločincima (VIDEO)
- Na glavnom trgu u Prištini bilo je okupljeno na hiljade ljudi dok su čekali odluku u Hagu
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Nakon što je u Specijalnom sudu u Hagu izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sedištu Euleksa, gde se nalaze i kancelarije Specijalizovanih veća u Hagu, prenosi Kosovo pres.
Na hiljade ljudi bilo je okupljeno na trgu u Prištini gde su čekali odluku sudija u Hagu.
Redžep Seljimi u trenutku izricanja presude u Hagu i kazne od 13 godina zatvora Foto: Youtube Printscreen, Kosovo online printscreen
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Specijalizovana veća osudila su Hašima Tačija na 25 godina zatvora, Jakupa Krasnićija na 25 godina, Kadrija Veseljija na 18, a Redžepa Seljimija na 13 godina.
(Kosovo onlajn)
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