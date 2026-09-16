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Nakon zvaničnog objavljivanja tzv. studentske liste bez studenata, nakon skoro dve godine kada su nam bajke o boljoj budućnosti prodavali ljudi bez imena i lica, a ponekad i sa kodnim imenima, postalo je konačno jasno ko su ljudi koji sve vreme bili sa druge strane. Sve vreme, iza, među, pored, a neretko i ispred blokadera nalazili su se osvedočeni kritičari, iako bi mnogi upotrebili i reč "mrzitelji" Srbije!

Tako su se da podrži blokadersku listu među prvima su se javili Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je učestvovao čak i ratovima za "nezevisnu" Hrvatsku a hvali se i dan danas svojom slikomu uniformi i sa kalašnjikovim. U stopu ga je sledio još jedna evroposlanik Stiven Nikola Bartulica koja podržave srpske blokadere, ali ne zaboravlja da ispozira sa Ante Gotovinom, bivšim generalom hrvatske vojske, koji se dovodi u vezu sa teškim zločinima nad Srbima!

Tu je i glavni čovek Aljibina Kurtija u Novom Pazaru - Sulejman Ugljanin koji je otvoreno kazao da su "on i studenti na istom zadatku"!

Naravno, ništa i bez hrvatskog novinara Domagoja Margetića, poznatog po kreoiranju lažne afere "Sarajevo safari", koji je priznao da daje punu podršku blokaderskoj "studentskoj" listi i nakon čega je usledio nastup u kojem govori i revoluciji, nasilju, "jurenju" i "krvoproliću" sa političkim protivnicima.

Da podsetimo malo detaljnije, Picula je najpozanitiji po konstantim kritikama i omalovažavanju Srbije koji bi neki uistinu opisali kao mržnju prema srpskom narodu, podržavanju ustaštva u rodnoj Hrvtaskoj, slici u ratnoj uniformi, oštrim kritikama vlasti u Srbiji, dok je samo u poslednje vreme uspeo i da uvredi Patrijarha Porfirija i da kaže da je celo srpsko društvo "bolesno".

Picula u uniformi 1991. godine mna ratištu Foto: Printscreen/X

Ipak, možda i najveći bes srpske javnosti izazvao je kada je prošle godine na godišnjicu zločinačke akcije "Oluja" objavio svoju sliku iz vremena kad je ratovao za nezavisnu Hrvatsku. Uz fotografiju poručio je da je Oluja bila "ključna za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske", i svim građanima (Hrvatske) čestitao "dan pobede i domovinske zahvalnosti"!

Neizostavno tu je Hrvatski poslanik u Evropskom parlamentu Stiven Nikola Bartulica koga su tzv. studenti sa divljanjem slušali prošle godine u Strazburu , dok im je on poručio da evropske vrednosti za njih znače priznanje krivice za sve što je Srbija učinila Hrvatskoj, dok je u Srbiji skandal izazvala njegova slika sa Ante Gotovinom!

Bartulica i Ante Gotivina Foto: Printscreen/X

Sulejman Ugljanin predsednik sandžačke SDA javnosti će ostati upamćen po srdačnim slikama i sastancima sa lažnim kosovskim premijerom Aljbinom Kurtijem, koji pokušava Kosovo da etnički očisti od Srba, izjavama poput one da je "tokom pandemije koronavisrusa neko stavljao virus ili bojni otrov u maske", ali traženju da se Srbi proglase za genocidan narod, a povodom izbora nedavno je izjavio:

Aljbin Kurti i Sulejman Ugljanin Foto: Printcreen SDA, Stranka demokratske akcije (SDA) Sandžaka

- Studentska lista je većinska lista, ona je protivteža vladajućem režimu. I tačka... - kazao je Ugljanin koje je pre dve godine nakon sastanka sa Kurtijem u Prištini kazao: "Današnja poseta je dokaz tradicionalno dobrih međunacionalnih odnosa Kosova i Sandžaka"?!

Takođe, hrvatski istoričar Dragana Markovina pre nekoliko dana izneo je zastrašujuće prognoze da Srbiju nakon izbora čekaju krvoproliće na ulicama Srbije!

Azem Vlasi, Nenad Čanak, Dragan Markovina Foto: Printscreen