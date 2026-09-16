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Ovu presudu su za emisiju "Puls Srbije" analizirali Zoran Milivojević, karijerni diplomata, Bojan Borovčanin, predsednik organizacije "NIT", Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Nebojša Perović, advokat.

- Prvostepena presuda, koja nije pravosnažna, ili, narodski rečeno, konačna, samo je jedan korak i moramo sačekati da vidimo kakva će biti drugostepena odluka. Podsetiću na odluku u kojoj je hrvatski general Gotovina prvostepeno osuđen, pa je u drugostepenom postupku oslobođen. U ovom slučaju stići će pismeni otpravak, odbrana će imati rok za žalbu, pa onda da vidimo šta će reći drugostepeno veće. Mislim da sada, u ovom trenutku, svim žrtvama OVK terorističke organizacije na neki način, ne mogu da kažem da su zadovoljni, ali na neki način je olakšan bol zbog gubitka ne malog broja ljudi koje su ti isti ubili, ranili, da ne spominjem Žutu kuću i tako dalje - rekao je Perović.

Nebojša Perović, advokat Foto: Kurir Televizija

"Ni presude ne možemo da čekamo bez bojazni"

Ukazao je na atmosferu straha i neizvesnosti koja se oseća među Srbima na Kosovu i Metohiji nakon presude u Hagu.

- A kakva će biti konačna odluka, sačekajmo. Sa druge strane, eto kakav je uvek položaj našeg naroda, da ni presude ni odluke ne možemo bez bojazni da sačekamo. Kako ste vi sada rekli, odnosno vaš kolega kako je izvestio iz Severne Mitrovice, bojazan postoji, naročito, pazite, u Metohiji, gde su izdvojena sela, gde su sami Srbi i tako dalje. Da li će tu biti nešto što nije isključeno? Ti ljudi koji su osuđeni, odnosno njihovi vojnici, svoju borbu su započeli tako, kao što sam i lično svedok, što su pravili zasede na putu i pucali na automobile, nasumično, bez ikakvog razloga i tako dalje. Znači, klasičan terorizam. Ti pripadnici te terorističke organizacije i dalje žive dole i odvijaju se... Da li će se njima nešto dogoditi zbog toga što je njihov četovođa osuđen i možda sada osećaju tu nepravdu, strah i bojazan? Ne daj Bože da se nešto ne desi - kaže on.

Antonijević je ocenio da prvostepena presuda predstavlja važan korak u procesu utvrđivanja odgovornosti za ratne zločine.

- Nezakonito je, naravno, komentarisati prvostepenu presudu, ali jeste zaista jedan deo puta ka zadovoljenju pravde. Govorili smo o ratnim zločinima i o stradanju Srba na Kosovu, i ovo je jedan korak koji potvrđuje da je i na Međunarodnom sudu, odnosno sudu koji ima sedište u Hagu, istraga, koja je zaista bila van očiju javnosti, sprovedena temeljno. Ako se setite, niste imali ni komunikaciju tužilaštva sa javnošću. Očigledno je temeljno pripremana optužnica, a sama presuda za ratne zločine po četiri tačke, koliko je izrečena, jeste nešto što možemo zvati početkom pravde - dodao je.

Milan Antonijević Foto: Kurir Televizija

- Ali, kažem, treba sačekati i drugostepenu presudu, naravno, i videti kakve će biti reakcije. Ne treba zaboraviti i da tužilaštvo ima pravo žalbe, s obzirom na to da je tražilo veću kaznu od one koja je izrečena. Sa druge strane, treba voditi računa o bezbednosti. Dobro je da se pojavljuje i KFOR na snimku koji ste prikazali, a po informacijama koje ja imam, njima je danas pažnja itekako velika. Kažem, možemo komentarisati, ali se opet uvek treba okrenuti žrtvama, porodicama žrtava i onima koji su još uvek nestali. Ovo je samo deo onoga što se dešavalo i što sada dobija rasvetljenje i pred sudom u Hagu - naveo je.

Milivojević je za Kurir televiziju ukazao na značaj presude u širem političkom kontekstu, kao i na okolnosti u kojima je vođen postupak.

- Važno je da su ipak osuđeni. Važno je i politički, iz prostog razloga što dokazuje da su zločine izvršili. Visina presude ne mora da odgovara onome što bi bila zaista pravda u punom smislu reči, ali i ova presuda govori da su oni ipak zločinci. I to je važno upravo zbog tog političkog konteksta i pokušaja da se potpuno pitanje zločina koje je vršila OVK u to vreme eliminiše. Videli smo ovih zadnjih par dana neviđene pritiske, koje ja ne pamtim da su ikad bili, sa slikama sudija, njihovim porodicama, pretnjama i tako dalje. Dakle, to govori da je karakter tih zločina ipak obznanjen. I drugo, da su tužioci učinili ozbiljan posao u uslovima koji su opet bili nezapamćeni. Tu čak preti, koliko sam ja video, i neka kazna, tačnije od šest godina, zbog uticaja na svedoke i tako dalje. Tako da je to sve dokaz da je toga bilo i to je važno - rekao je Milivojević.

Zoran Milivojević, karijerni diplomata Foto: Kurir Televizija

- Važno je i zbog toga što treba da ostane da je ipak OVK bila zločinačka organizacija i da su ljudi koji su je vodili činili zločine. Tačno je da ima drugi stepen, tačno je da ima i proces po žalbi, i jedne i druge strane, i tužilaca i ovih osuđenih, ali time ćemo se baviti kasnije. U ovom trenutku, zbog konteksta u kome se sve ovo odvijalo, zbog teme sa kojom smo i mi suočeni, mislim da je važna činjenica da su oni osuđeni, da je potvrđeno da je bilo zločina, da su oni učinili određene zločine, da su za to krivi i da se ne može skinuti sa OVK i sa njenih vođa, da kažem, karakteristika da su ipak zločinci i da su zločini vršeni - rekao je.

"Ovo nije Haški tribunal"

Borovčanin je napravio razliku između Specijalizovanih veća Kosova i Haškog tribunala, ističući širi značaj presude.

- Pa, prvo bih samo napravio razliku. Ova presuda se dešava fizički u Hagu, ali ovo nije Haški tribunal. Ovo je Specijalizovano veće Kosova, takozvana sudska struktura koja je formirana i koja se vodi u Hagu. Znači, ne govorimo o istom procesu koji se vodio protiv Srba i koji se dešavao protiv našeg dela stanovništva koje je, pre svega silom, a onda možda i nekim "milom", završilo u tom istom Hagu i pred Haškim tribunalom. Tako da ova presuda, kao presuda, jeste jedan put, pre svega, ka tom nekom pomirenju i ka pruženim rukama, da postoji dijalog i da ono što nam je često nedostajalo, ta neka pravičnost, bude pre svega i pre te pravde, nego što je to bio slučaj u nekim decenijama iza nas - kaže Borovčanin.

Bojan Borovčanin Foto: Kurir Televizija

- Ali svakako bih se osvrnuo na to da je trenutno najbitniji element da izvučemo pouke: zašto je uopšte došlo do toga, zašto nam se desilo da jedna takva organizacija uopšte zaživi na prostorima naše države i zašto smo sada u situaciji da strahujemo kako će naše stanovništvo biti zaštićeno dole. Mi govorimo o periodu koji ste pomenuli pre emisije, a to je 1997. godina. Moja saznanja su da su, otkad znam za sebe, postojali navodi o silovanjima i progonima na prostoru Kosova i Metohije, i tokom osamdesetih godina. Tako da se ne bih oslonio na to da je to samo period 1997, 1998. i 1999. godine. Nažalost, imali smo jedan, da kažemo, socijalni kancer na tom području naše teritorije koji nas je zahvatio i koji je i danas tamo prisutan, jer vidimo da nemamo bezbednost za naše stanovništvo dole - za Kurir televiziju, objasnio je Borovčanin.

01:29 "NI PRESUDE NE MOŽEMO DA ČEKAMO BEZ BOJAZNI" Stručnjaci o presudi bivšim komandantima OVK za Kurir televiziju: "Ovo je jedini put ka pomirenju i pravdi!" Izvor: Kurir televizija

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