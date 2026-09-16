PLENUM IZGLASAO NJIHOVO IZBACIVANJE SA LISTE, ONI IPAK NA LISTI! Koji su to centri moći pravili "studentsku listu" na kojoj su vetirani Šoškić, Đurić i Tašković
- Zapisnici sa glasanja pokazuju da su Šoškić, Tošković i Đurić imali više glasova za eliminaciju nego za ostanak na 'studentskoj listi'
- Ipak, sva trojica su na kraju ostala među izabranima, iako su po glasovima bili vetirani
Zvanični zapisnici sa glasanja o vetiranju kandidata za "studentsku listu" pokazuje da su Dejan Šoškić, Oliver Tošković i Nemanja Đurić dobili više glasova za eliminaciju sa liste nego za opstanak na njoj, ali su se sva trojica su na kraju našla među izabranima.
Oliver Tošković je na 21. mestu
Dejan Šoškić na mestu broj 27
Nemanja Đurić na 189. poziciji
Naime, podaci zapisnika sa glasanja plenuma za veto, do kojih je došao Kurir, pokazuju da su sva tri kandidata imala više glasova za eliminaciju (Cifra 1) nego za opstanak na listi (Cifra 2):
- Oliver Tošković - za izbacivanje glasalo 39 prisutnih (45,88%) a za ostanak na listi 36 (42,35%)
- Dejan Šoškić - za izbacivanje 42 (49,41% prisutnih), za ostanak 37 (43,53% )
- Nemanja Đurić - za izbacivanje 42 (49,41% prisutnih), za ostanak 30 (35,29% prisutnih)
Uprkos jasnoj matematičkoj većini koja je glasala protiv njihovog prisustva na listi, sva tri imena su zadržana.
Činjenica da su ova tri kandidata sa negativnim saldom ipak završila na listi otvara opravdanu sumnju na naredbe sa strane i dogovore sa strujama koje delegiraju određene kandidate. Ovo je zapravo i konačni dokaz da je "studentska lista" obična politička farsa u kojoj se kandidati postavljaju dekretom i po nalogu moćnika iza kulisa!