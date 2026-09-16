Slušaj vest

Zvanični zapisnici sa glasanja o vetiranju kandidata za "studentsku listu" pokazuje da su Dejan Šoškić, Oliver Tošković i Nemanja Đurić dobili više glasova za eliminaciju sa liste nego za opstanak na njoj, ali su se sva trojica su na kraju našla među izabranima.

Oliver Tošković je na 21. mestu

Dejan Šoškić na mestu broj 27

Nemanja Đurić na 189. poziciji

Naime, podaci zapisnika sa glasanja plenuma za veto, do kojih je došao Kurir, pokazuju da su sva tri kandidata imala više glasova za eliminaciju (Cifra 1) nego za opstanak na listi (Cifra 2):

1/3 Vidi galeriju Glasovi vetiranja za Šoškića, Đurića i Toškovića Foto: Screenshot

Oliver Tošković - za izbacivanje glasalo 39 prisutnih (45,88%) a za ostanak na listi 36 (42,35%)

za izbacivanje glasalo a za ostanak na listi Dejan Šoškić - za izbacivanje 42 (49,41% prisutnih ), za ostanak 37 (43,53% )

- za izbacivanje ), za ostanak Nemanja Đurić - za izbacivanje 42 (49,41% prisutnih), za ostanak 30 (35,29% prisutnih)

Uprkos jasnoj matematičkoj većini koja je glasala protiv njihovog prisustva na listi, sva tri imena su zadržana.