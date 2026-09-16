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U kaznu uračunato dosadašnje vreme u zatvoru

Tači je poglašen krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin nad najmanje 385 lica, za surovo postupanje kao ratni zločin nad najmanje 49 lica, za mučenje kao ratni zločin izvršen nad najmanje 303 lica i za ubistvo kao ratni zločin izvršen nad 96 lica.

Budući da se u kaznu uračunava vreme koje je proveo u pritvoru, koji je trajao ukupno 5 godina, 10 meseci i 11 dana, to znači da će u zatvoru biti 19 godina i mesec i po dana.

To bi značilo da će Hašim Tači potencijalno na slobodi biti sa 77 godina.

Seljimi osuđen na 13 godina zatvora

Veće Specijalnog suda u Hagu osudilo je i Redžepa Seljimija na kaznu zatvora od 13 godina zbog ratnih zločina.

Seljimi je osuđen za krivična dela protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin nad najmanje 385 lica, za surovo postupanje kao ratni zločin izvršen nad najmanje 49 lica, za mučenje kao ratni zločin izvršen nad najmanje 303 lica i za ubistvo kao ratni zločin izvršen nad 96 lica.

Seljimi je u pritvoru takođe proveo 5 godina, 10 meseci i 11 dana, što znači da će potencijalno biti na slobodi za oko 8 godina, u 63. godini života.

Veselji takođe osuđen na 18 godina

Za nekadašnjeg vođu tzv. OVK Kadrija Veseljija odrđena je kazna od 18 godina zatvora za protivzakonito hapšenje i lišenje slobode, za surovo postupanje, mučenje i ubistva.

Sudsko veće proglasilo je Kadrija Veseljija krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode kao ratni zločin izvršen nad najmanje 385 lica, zatim za surovo postupanje kao ratni zločin izvršen nad najmanje 49 lica, za mučenje kao ratni zločin izvršen na najmanje 303 lica, za ubistvo kao ratni zločin izvršen na 96 lica.

Veselji je u pritvoru takođe proveo 5 godina, 10 meseci i 11 dana, što znači da će potencijalno biti na slobodi za oko 14 godina, u 73. godini života.

Krasnići kao Tači - dobio 25 godina

Na kraju, Jakup Krasnići osuđen je na jedinstvenu kaznu od 25 godina zatvora za protivzakonito hapšenje i lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje i ubistvo kao ratni zločin.

Kada se oduzme vreme provedeno u pritvoru, 5 godina, 10 meseci i 11 dana, on će, kao i Tači, služiti kaznu od 19 godina. Krasnići ima 75 godina.

Predsednik Vučić se obraća povodom presude

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima večeras u 18.30 sati povodom presuda zločincima OVK.

Napeto u Prištini - razularena masa napada policiju ispred zgrade Euleksa

Nakon što je u Specijalnom sudu u Hagu izrečena presuda četvorici bivših lidera OVK, masa građana koja je bila okupljena na glavnom trgu u Prištini krenula je ka sedištu Euleksa, gde se nalaze i kancelarije Specijalizovanih veća u Hagu, prenosi Kosovo pres.