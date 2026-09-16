Slušaj vest

Gostujući na Kurir televiziji povodom Vučićeve izjave da je ponudio duel koji je odbijen, Jovanov govorio o gorućim temama i tom prilikom izjavio da opozicione strukture umesto iznošenja argumenata i odgovora na ključna nacionalna pitanja u kampanji primenjuju model pritisaka preko medija i društvenih mreža, izbegavajući direktan dijalog o budućnosti zemlje.

- To je jedan globalni fenomen koji se ne dešava samo u Srbiji. Kompletne liberalne strukture, kako u SAD tako i u Zapadnoj Evropi, ponašaju se po istom modelu kao i kod nas - kroz maltretiranje ljudi preko društvenih mreža i medija, umesto kroz sučeljavanje mišljenja.Trenutno se nalazimo u izbornoj kampanji i sasvim je normalno da dođe do sučeljavanja stavova, da iznesete planove i program, ali i kritike, kako bi druga strana imala priliku da vam odgovori. Međutim, kao što smo imali priliku da vidimo, predstavnici takozvane studenske liste odbili su da odu na TV duel. To je jasna poruka građanima da oni nemaju nikakav program.

Kako dalje navodi predstavnici blokaderske liste nemaju nikakav konkretan plan i program za vođenje države.

- Ako bi pobedili 25. oktobra, već 26. oktobra ne bi znali šta da rade. Svih 11 tačaka koje su izneli su čiste gluposti i nijedna od njih se ne tiče nijednog nacionalnog pitanja. To što oni kažu 'mrzimo Vučića i SNS' nije nikakav odgovor ni na jedno pitanje.

04:56 Jovanov upozorio na crni scenario: Opozicija želi skok evra, a smanjenje plata i penzija Izvor: Kurir televizija

Posebno je upozorio na ekonomske posledice koje bi usledile u slučaju promene vlasti.

- Desiće se ono što je govorio Šoškić, i to im je očigledno jedini plan - uslediće skok evra, gde će kurs ići i do 200 dinara. Ovim putem bih se obratio građanima Srbije i zamolio ih da svoju ratu kredita pomnože sa tim brojem. Da uprostim: ako vam rata kredita sada iznosi 30.000 dinara, ukoliko se obistini to što oni najavljuju, rata bi vam iznosila 60.000 dinara, a plate to neće moći da isprate.

Uz usporavanje rasta plata i penzija, prosečna zarada bi bila kreditno opterećena.

- Druga tačka odnosi se na zarade. Plata vam, kako su najavili, neće rasti, već će i plate i penzije ići naniže. Dolazimo do toga da će vam zarada, ako vam je sada kreditno opterećena 30 ili 50 odsto - ukoliko bi oni došli na vlast, biti zadužena 70 ili čak 80 odsto. To bi uradio Isti onaj čovek je to već uradio 2008. godine, kada je ekonomski i finansijski razorio zemlju. Sami biramo da li želimo da idemo ka rastu plata i penzija ili ka njihovom smanjenju.

Kako dalje objašnjava Jovanov, blokaderi žele da Srbija bude slabija i da klima glavom na tuđe zahteve, te se zato tako dobro 'razumeju' sa strancima.

Milenko Jovanov Foto: Kurir Televizija

- Povećanje kursa evra znači povećanje cene goriva, ali i cena apsolutno svega ostalog. To bi se pretvorilo u ogromnu inflaciju i iskreno se nadam da reprizu iz 2008. godine nećemo gledati. Samo se pitam da li bi iko uspeo ono što je uspeo predsednik Vučić, da zemlju koja je bila u tako teškom stanju dovede do toga da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Međutim, njima to očigledno ne odgovara.

Zauzeo je stav da sve ono što je gradila strana SNS-a, bilo bi srušeno u jednom trenu.

- Prisustvujemo reinkarnaciji Demokratske stranke koja se raspala u paramparčad. Njima ne treba jaka i snažna država, niti snažan lider, već poslušnik koji će raditi ono što mu se kaže. Već prvog dana sačekala bi ih ključna pitanja i lista naloga: šta će biti sa sankcijama Rusiji - da ili ne? Isto tako bi ih sačekala i pitanja o daljim odnosima u regionu. Sve to bi nas samo dovelo u ogromne probleme.

Međutim, za kraj je poručio da ga zabrinjava činjenica to što je tzv. studentskoj listi svejedno kakvi će biti rezultati izbora, jer planiraju da se dokopaju vlasti "milom ili silom".

- Mi na našoj listi nemamo nijednog blokadera, a oni neka dobro razmisle koga su stavljali na svoju. Kada se budu verifikovali poslanički mandati, stvari više nećete imati u svojim rukama i videće koliko su ozbiljni tek kada ih dobiju. Oni se bave samo lažima i manipulišu ljudima plasirajući dezinformacije preko društvenih mreža. Siguran sam da naši građani dobro znaju ko bi sačuvao našu zemlju, a ko ne -zaključio je Jovanov.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs