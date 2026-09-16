HAOS I DIVLJANJE U PRIŠTINI POSLE PRESUDE OVK VOĐAMA! Razularena masa kamenjem lomila Vladu i Euleks, razbijali prozore, pa JURIŠALI NA KORDON! (VIDEO)
- Grupa Albanaca u Prištini gađala je kamenjem zgradu privremenih institucija i polomila prozore, nezadovoljna presudom bivšim vođama OVK u Hagu.
- Okupljeni su prethodno pokušali da probiju kordon tzv. kosovske policije i da priđu sedištu Euleksa u Kosovu Polju.
- Euleks je takođe napadnut kamenjem i flašama, a oštećeni su prozori i ograda kompleksa.
Grupa Albanaca koja se okupila u Prištini nezadovoljna osuđujućom presudom bivšim vođama OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, došla je do zgrade vlade privremenih institucija. Oni zgradu gađaju kamenjem, a prozori na zgradi su polomljeni.
Tzv. kosovska policija je postavila kordon i ne dozvoljava okupljenima da priđu zgradi, a okupljeni su u više navrata pokušali da probiju kordon.
Oni su prethodno sa centralnog trga, gde su pratili izricanje presude, otišli do sedišta Euleksa u Kosovu Polju, gde su pokušali da probiju ogradu i upadnu u objekat, ali ih je u tome sprečila tzv. kosovska policija.
I sedište Euleksa su gađali kamenjem i flašama, porazbijali prozore i oštetili ogradu oko kompleksa Euleksa.
Bivše vođe OVK Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su danas u Hagu na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina, prenosi Blic pisanja Tanjuga.
Kurir.rs