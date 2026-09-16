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Grupa Albanaca koja se okupila u Prištini nezadovoljna osuđujućom presudom bivšim vođama OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, došla je do zgrade vlade privremenih institucija. Oni zgradu gađaju kamenjem, a prozori na zgradi su polomljeni.

Tzv. kosovska policija je postavila kordon i ne dozvoljava okupljenima da priđu zgradi, a okupljeni su u više navrata pokušali da probiju kordon.

Oni su prethodno sa centralnog trga, gde su pratili izricanje presude, otišli do sedišta Euleksa u Kosovu Polju, gde su pokušali da probiju ogradu i upadnu u objekat, ali ih je u tome sprečila tzv. kosovska policija.

I sedište Euleksa su gađali kamenjem i flašama, porazbijali prozore i oštetili ogradu oko kompleksa Euleksa.

1/5 Vidi galeriju Divljanje Albanaca posle haške presude Tačiju i vođama OVK za ratne zločine Foto: Screenshot

Bivše vođe OVK Hašim Tači i Jakup Krasnići osuđeni su danas u Hagu na 25 godina zatvora, Kadri Veselji na 18, a Redžep Seljimi na 13 godina zatvora zbog ratnih zločina, prenosi Blic pisanja Tanjuga.