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Kako je istakao, takav stav pokazuje da druga strana nije spremna za otvoreno suočavanje mišljenja pred građanima. Predsednik Aleksandar Vučić je podsetio i da je bezbroj puta do sada, pozivao studente u blokadi na razgovor, debatu i sučeljavanje mišljenja, da je uvek želeo da se čuje druga strana, da ljudi mogu da uporede programe i planove.

1/7 Vidi galeriju Potpisavanje liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Foto: Kurir

Gošće "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji koje su analizirale političke opcije u Srbiji bile su Ivana Vučićević, direktorka i glavna odgovorna urednica Studija B i Marija Stanković, studentkinja medicine u Nišu.

Vučićević je na početku komentarisala nelogičnost jer se žale da ih niko ne zove na debatu, a kada im se uputi poziv, oni na njega ne pristanu.

- To mnogo govori o njima, za gotovo dve godine videli smo samo nasilje i protivljenju da dođe do dijaloga na bilo koji način. Njihov plan i program se svodi na nasilje i to da niko ne sme da ima drugačije mišljenje. Sada govore da oni koji budu glasali za Aleksandra Vučića, sutra neće biti priznati od strane njih ni na jedan način. Dakle, većinski deo Srbije za njih nisu ljudi, najpre bi nas spakovali u kamion ili kako su nam pretili raznim vešanjem. Mi mislimo i želimo dobro našoj zemlji, zaista podržavamo politiku predsednika Vučića - započela je Vučićević.

Zašto Ilija Srdanović strepi od televizijskog duela?

Potom je rekla da Ilija Srdanović ne želi dijalog jer postoje stvari u njegovoj karijeri zbog kojih ne bi trebalo da bude prvi na "studentskoj" listi.

05:23 "ILIJA SRDANOVIĆ NEĆE DIJALOG ZBOG OVE MRLJE U KARIJERI" Policijski zapisi guše prvog na studetsko-blokaderskoj listi: Prošlost puna nasilja! Izvor: Kurir televizija

- Ilija Srdanović je neko ko je i te kako izrazio nasilje prema svojim koleginicama, a postoje priče da je u to bilo uključeno i porodično nasilje. Neverovatno je da je taj čovek štampačem gađao žene, odnosno koleginice. Postoje policijski zapisi oko svega toga. Srdanovićeva prošlost pokazuje da je za njega nasilje jedini put i mislim da takva osoba nema šta da radi na listi. Takva osoba ne bi trebalo da bude u političkom svetu. Oni su bez ideje da bilo šta urade drugačije od onoga šta su nam priredili protekle dve godine - rekla je Vučićević.

Rezultati aktuelne vlasti

Vučićević tvrdi da bi studetsko-blokaderski krug svojim delovanjem povukao Srbiju nazad i to nekoliko vekova i tako bi uništili sve što je Aleksandar Vučić napravio od naše zemlje.

- Mi smo danas uvaženi od svih i politika Aleksandra Vučića je naš put. Nismo u EU, a imamo mogućnosti da koristimo resurse, investitore, da zapošljavaju naše građane, a sa druge strane gradimo fabrike, bolnice, infrastrukturu, ozbiljne puteve. To su ozbiljni projekti za jačanje Srbije i toga kako će ona da izgleda kroz nekoliko godina. Međutim, od "studenatske" liste nemate ništa, osim nasilja i mržnje.

Ni njegovi ga nisu hteli, a Ilija Srdanović bi da vodi državu

Naime, njegove kolege lekari ga nisu izabrali da vodi Lekarsku komoru, a blokaderi bi da vode Srbiju.

- Videli smo i snimke gde on aplaudira Miroviću. Dakle, nije uspeo da se uvuče u SNS na način koji je očekivao, a nije uspeo ni da bude izabran u Lekarskoj komori. S obzirom na to da nigde nije uspeo, odlučio je da svoj put ovde nastavi i njegova ideja je nasilje. Blokaderi podržavaju takvu politiku, oni ne odstupaju od nasilja. Uoči izbora njihova situacija je ista, dok bi u normalnom svetu izašli pred građane sa svojim predlozima - rekla je Vučićević.

Studentkinja o blokadama

Marija Stanković, gošća Kurir televizije, je prošle godine tokom blokada prošla kroz teška lična iskušenja, ali je to nije sprečilo da se posveti učenju i napretku i postane jedna od najboljih studenata na fakultetu.

Foto: Kurir Televizija

- Bilo je izuzetno teško, pogotovo jer je bilo neizvesno kada ćemo se vratiti. Okupili smo se u Pionirskom parku sa kolegom Milošem Pavlovićem, ali i ostalim kolegama. Kada smo osetili podršku kolega koji žele da se vrate na fakultete, bilo je lakše. Organizovali smo se i učili u Pionirskom parku, a imala sam sreću da se moj fakultet prvi vrati u rad zahvaljujući našem dekatu prof. Mitiću. Nastava na našem fakultetu je krenula, a kasnije su počeli i ostali.

Iskustvo iz Pionirskog parka

Tamo su blokaderi dolazili i ometali ih, a Stanković je za Kurir rekla:

- Razne provokacije su bile, psihičko i fizičko nasilje, iako ja konkretno nisam prošla kroz fizičko nasilje, naš kolega Pavlović jeste. Više je bilo psihičko nasilje, provocirali su porodicu, prijatelje, čak i moju mlađu sestru. Svakoga su targetirali ko je bio povezan sa mnom.

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