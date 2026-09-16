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Lider naprednjaka Miloš Vučević danas je posetio Ripanj, Rakovicu i Železniku i razgovarao sa građanima.

- Današnji dan započeo sam razgovorom sa meštanima Ripnja o ključnim problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Svaki rezultat mora da se oseti u životu ljudi. Uspeh države ima puni smisao tek kada ga svaka porodica oseti kroz sigurniji prihod, bolje usluge i manje vremena izgubljenog u svakodnevnom putovanju. Nismo došli da kažemo da je sve završeno, već da čujemo šta još treba da se uradi i da preuzmemo odgovornost za svaki naredni korak. Razgovor sa građanima je temelj odgovorne politike, jer se pravi rezultati mere kvalitetom života svakog čoveka — u svakom naselju i svakom delu Srbije - rekao je Vučević.

Vučević je u Železniku, sa domaćinom Nenadom i njegovim kolegama, razgovarao o položaju poljoprivrednika, državnim subvencijama i svemu što moramo dodatno da unapredimo kako bi podrška stigla do onih koji vredno rade i hrane Srbiju.

- Naš plan je jasan — rast BDP-a od 4 odsto u 2027. godini. To nije samo statistički podatak. To znači veće plate i penzije, više novca za puteve i pruge, nove vrtiće, škole, domove zdravlja i bolnice, snažniju vojsku i sigurniju budućnost svake porodice. Blokade i nestabilnost imaju cenu koju plaća svaki građanin. Zato dobro razmislite kome dajete poverenje — država nije igračka, a izbori nisu igra - rekao je Vučević.

Vučević je u Rakovici, kako je rekao, održao odličan sastanak sa privrednicima i preduzetnicima.

- Otvoreno smo razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju i konkretno definisali šta je potrebno dodatno unaprediti. Mnogo toga je urađeno kako bismo ojačali privredni ambijent i obezbedili predvidivost poslovanja, bez koje nema ekonomskog uspeha. Već 14 godina imamo stabilan kurs dinara, što starije generacije pamte kao gotovo nezamislivo. Stabilnost pruža ljudima sigurnost, ali i hrabrost da investiraju, zapošljavaju, proširuju poslovanje i razvijaju preduzetnički duh. Zato ćemo nastaviti da slušamo privrednike i zajedno stvaramo još bolje uslove za rad, nove investicije i snažniji ekonomski rast Srbije - naveo je Vučević.

Kurir.rs

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