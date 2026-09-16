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Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je povodom danas izrečene presude bivšim liderima OVK HašimuTačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Selimiju, da su Specijalizovana veća Kosova "nepristrasno i nezavisno" sudsko telo čije presude moraju da se poštuju i da osuđeni imaju pravo na žalbu.

- Ovo se tiče individualne odgovornosti i pravde za žrtve i njihove porodice iz svih zajednica na Kosovu - navela je Kos na društvenoj mreži X.

Ona je pozvala aktere u regionu da doprinesu "zarastanju rana iz prošlosti".

- Samo pomirenjem, zemlje regiona mogu prevazići podele i napredovati ka zajedničkoj budućnosti u EU - poručila je Kos.