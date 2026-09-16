Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima povodom presuda zločincima OVK.

Četvorica vođa OVK - Hašim Tači, Jakup Krasnići, Kadri Veselji i Redžep Seljimi, danas su u Hagu proglašeni krivima za ratne zločine počinjene na KiM i prvostepenom presudom osuđeni na duge kazne zatvora. Tači i Krasnići dobili su po 25 godina zatvora, Veselji 18, a Seljimi 13.

"Počeću ovo obraćanje onako kako ću da ga završim: za Srbiju je od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti, za našu zemlju ne postoji ništa važnije od toga, i verujem da to što su emocije tako visoke, i posle 27, i posle 30, i 35 godina od sukoba na prostoru bivše Jugoslavije, govori o tome da je mnogo nepravde učinjeno, ali i da svi mi zajedno nismo bili dovoljno spremni da se suočimo i sa svojim greškama i sa zločinima koji su u naše ime počinjeni, ali da smatram da svakako u budućnosti rešenje leži u razgovoru, većem razumevan ju i dijalogu sa svima."

"Naravno, prvostepena presuda danas doneta pred Sudom Kosova, jer ovo je takozvani kosovski sud, oni su napravili taj specijalni mehanizam pre 11 godina pod pritiskom međunarodne zajednice da bi izbegli stvaranje ad hoc tribunala, onakav kakav je bio formiran tobože za prostor bivše Jugoslavije, a u stvari je bio formiran protiv Srba i srpskog naroda".

Foto: Pink Printscreen

"Pred sudom takozvanog Kosova danas su 4 lica u prvostepenom postupku osuđena na 25, 18 i 13 godina, ukupno 81 godinu. Šta je to, i stvari kako mi vidimo, i šta je to što smatramo važnim, bez obzira na to da li nam se nešto dopada ili nam se ne dopada. Ono što je bitno, to je da ukažem na sledeće činjenice: pre svega, sudsko veće nije utvrdilo vanrazumne sumnje o postojanju široko rasprostranjenog, ili sistematskog, napada na civilno stanovništvo. Zašto je ovo važno? Ovo je važno zato što nisu želeli, kao sud takozvanog Kosova, da uruše kredibilitet UČK-a, ili takozvane Oslobodilačke vojske Kosova."

"I naravno, nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za otcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije u to vreme. Po pitanju ove današnje prvostepene presude, optužnica je imala 10 tačaka, a zločini protiv čovečnosti su 6 tačaka: 1, 2, 4, 6, 8 i 10. Po svih 6 tačaka, a to su: progon, zatvaranje, drugi nehumani postupci, mučenje, ubistvo, prisilni nestanak lica. Dakle, i po tački 1, i po tački 2, i po tački 4, i po tački 6, i po tački 8, i po tački 10, nije utvrđena krivica. Samo želim da to ljudi znaju, zato što kod nas se pogrešne informacije prenose. Po pitanju ratnih zločina, 4 tačke: 3, 5, 7 i 9, to su protivpravno lišavanje slobode ili proizvoljno zatvaranje. To je tačka 3. Tačka 5: surovo postupanje. Tačka 7: mučenje. Tačka 9: ubistvo.

"Za protivpravno lišavanje slobode krivi za najmanje 385 lica, za surovo postupanje najmanje 49 lica, krivi za mučenje najmanje 303 lica i za ubistvo najmanje 96 lica. Za to je, za to je utvrđena individualna krivična odgovornost navedene četvorice optuženih, isključivo za navedene ratne zločine. Šta sve nije obuhvaćeno presudom? Nisu obuhvaćeni presudom, kao što sam rekao, zločini protiv čovečnosti; potpuno je odbačeno svih 6 tačaka, jer je sud, jer je sud ustanovio da su napadi bili usmereni na pojedince, ne na širu populaciju. Svi zločini koji su počinjeni nad Srbima nakon 20. juna 1999. godine nisu uračunati, i ne zaboravite da su neki od njih najteži mogući, zato što se računalo da je od tada stigao KFOR, te nije bilo oružanih sukoba na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, nema odgovornosti za najteže zločine počinjene nad Srbima u tom periodu. Trgovina organima, Žuta kuća, nije deo optužnice usled nemogućnosti da se pribave dokazi, ponovo usled nemogućnosti veštačenja transplantiranih organa. OVK nije proglašen sud za zločinačku organizaciju per se, već pojedince."

"Šta sve nije obuhvaćeno presudom - zločini protiv čovečnosti. Odbačeno svih 6 tačaka. Svi zločini počinjeni protiv Srba nakon 20. juna 1999. nisu uračunati, jer se računalo da je stigao Kfor i da nema oružanih sukoba. Nema odgovornosti za žutu kuću".

Foto: Pink Printscreen

Foto: Pink Printscreen

Predsednik je pokazao slike jezivih zločina nad Srbima i nealbanskim stanovništvom za koje vođe OVK nisu kažnjeni.

"Sve to nije uzeto u obzir i kao što rekoh, ovih šest tačaka koji se tiču najtežih dela, protiv čovečnosti, nisu oglašeni krivim. Mi nemamo razloga ni da se radujemo ni da tugujemo. Mi ovo mešamo sa haškim tribunalom. Ovde postoji još jedna instanca. Čak i da bude potvrđena presuda, u šta mi je teško da poverujem, postoji i treća instanca - Ustavni sud tzv. Kosova, koji može da vrati na prvostepeni postupak. Zato ne treba sa euforijom da dočekamo ovu presudu i da budemo strpljivi".