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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima povodom osuđujuće presude bivšim vođama OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, gde je, između ostalog, naveo i za šta sve nisu osuđeni.

- Šta sve nije obuhvaćeno presudom? Nisu obuhvaćeni presudom, kao što sam rekao, zločini protiv čovečnosti; potpuno je odbačeno svih 6 tačaka, jer je sud ustanovio da su napadi bili usmereni na pojedince, ne na širu populaciju. Svi zločini koji su počinjeni nad Srbima nakon 20. juna 1999. godine nisu uračunati, i ne zaboravite da su neki od njih najteži mogući, zato što se računalo da je od tada stigao KFOR, te nije bilo oružanih sukoba na teritoriji Kosova i Metohije. Dakle, nema odgovornosti za najteže zločine počinjene nad Srbima u tom periodu. Trgovina organima, Žuta kuća, nije deo optužnice usled nemogućnosti da se pribave dokazi, ponovo usled nemogućnosti veštačenja transplantiranih organa. OVK nije proglašen sud za zločinačku organizaciju per se, već pojedince - rekao je.

1/6 Vidi galeriju Vučić o presudi OVK vođama Foto: Pink Printscreen

6 odbačenih tački:

Optužnica je imala 10 tačaka, a za 6 nije utvrđena krivica.

- Nisu obuhvaćeni zločini protiv srpskog i nealbanskog stanovništva, i to: otmica 85 Srba u Orahovcu jul 1998, otmica 9 rudara iz Belaćevca, logor Lapušnik 1998, ubistva i nestanak Srba na području Glođana, Radonjićko jezero. Ja samo mogu da vam pokažem, evo, tu sliku, da vidite kakav je to masakr bio počinjen, i za taj zločin, kao što vidite, ni ovoga puta niko nije odgovarao. Imamo ovde još mnogo slika. Ovo je taj masakr, baš na Radonjićkom jezeru. Ovo takođe. Jezive slike. Nije uzeto u obzir. Klečka od jula do avgusta 1998, gde je ubijeno 22 srpska civila čija su tela spaljena. Nije uzeto u obzir. Progoni i ubistva u opštini Dečani. Nestanci Srba na kontrolnim punktovima takozvane OVK 1998. godine. Likvidacija porodice Šutanović u Đakovici: Nedeljko, Darinka, Aleksandar, Đorđe, Radoman, 12. juna 1999, upravo zbog toga što sam vam rekao. Dakle, od 10. juna kažu da ne postoji oružani sukob, zato ni nema ratnog zločina - dodao je.

Foto: Pink Printscreen

Pročitajte za šta još nisu osuđeni u nastavku:

- Nad petočlanom porodicom Šutaković. Nestanak i otmica porodice Kostić iz Prilužija '98. Otmica i ubistvo u okolini Peći, nestanak srpskih civila iz Suve Reke tokom bombardovanja '99. Nestanak srpskih civila iz sela Žač kod Istoka. Otmica i nestanci u Klini, Đakovici, Vučitrnu, ubistvo oca Haritona 15. juna '99. Svirepo ubistvo Marice Mirić pred majkom. O zločinu u Dojnicama, u Prizrenu '99. godine. Ubistvo srpske dece na reci Bistrici u Goraždevcu, kao i martovski pogrom 2004. godine. Dakle, sve to nije uzeto u obzir, i kao što rekoh, ovih 6 tačaka koje se tiču najtežih i najvažnijih krivičnih dela, zločina protiv čovečnosti, nisu oglašeni krivim. Ono što je veoma važno: mi u ovom trenutku nemamo razloga ni da se radujemo, ni da tugujemo, niti bilo šta...

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