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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas reakcije posle presude vođama OVK.

- Albanski predsednik Begaj Bajram posle odluke Specijalnog suda, izrazio je duboku tugu, uz pohvalu odlučnosti da se uloži žalba. Snažan znak integriteta i stabilnosti je ulaganje žalbe, i za Albance: niko i ništa ne okaljava OVK; sloboda ima ime. To je OVK, ime slobode. Zamislite samo da je neko od naših zvaničnika rekao: "sloboda ima ime", pa da navedemo primer bilo kojeg od Srba osuđenog u Haškom tribunalu, samo razmislite kakva bi sudbina ne samo našeg rukovodstva bila, već celokupnog našeg naroda -rekao je Vučić i nastavio:

- Aljbin Kurti kaže: "nepravedna presuda, ali nije kraj borbe za istinu", i on zna, odlično zna ceo mehanizam, i zna da na kraju sve dolazi pred Ustavni sud, takozvanog Kosova. Nazvao je "nepravednom i teškom presudom" četvorice bivšeg vođe OVK za zločine, ukazujući da ona formalno izrečena u ime naroda Kosova ne predstavlja njegovu volju. "To je velika i štetna kazna", ukazao je. Stojimo uz porodice bivših vođa OVK i sve saborce, borce za oslobođenje, a ova presuda svakako mora biti ispravljena i izmenjena na nivou žalbe, i što je pre moguće. A sve optužbe oko Žute kuće su apsurdne optužbe, i tako dalje. Ovo su nepravedni nalazi, ali nisu konačni, i biće predmet žalbe. A kosovska vlada će svim sredstvima koja su joj na raspolaganju podržati optužene u žalbenom procesu, tokom kojeg očekuje da nepravda bude ispravljena. A ova presuda se ne može čitati van istorije koja je rođena oveka. I nastavićemo da podržavamo Tačija, Veselija, Seljimija, Krasnića, i tako dalje'. Moje pitanje je: zamislite da smo to mi rekli za bilo kojeg optuženog, ili osuđenog, još mnogo gore. Koliko bi rezolucija, deklaracija, u raznim regionalnim, evropskim i svetskim parlamentima donosili protiv našeg naroda i naše zemlje? Ovo samo želim vama, građani Srbije, da ukažem na težinu pozicije naše zemlje, naravno i na svo licemerje, i na sve licemerje onih oko nas i sa kojima moramo da razgovaramo, naravno, kako bismo sačuvali mir.

Predsednik je rekao da predsednik Sobranja Severne Makedonije, Afrim Gaši danas kaže: "U vreme kada su sloboda Kosova i mir i stabilnost regiona i dalje bili ideal za koji se treba boriti, imali su hrabrosti da se angažuju i preuzmu istorijsku odgovornost da donesu slobodu svom narodu. "

- Danas je dan da se zajedno, dostojanstveno, tišine, i da svedočimo da su naš um i srce uz oslobodioce i njihove porodice, kaže on. A ja mislio da su zločinci, bar prvostepeni. Ne, to su svi oslobodioci, heroji i junaci. Pa zamislite da to donese parlament Republike Srpske, ali ili suverene države; Republika Srpska nije država. Neke druge države da je to rekao za nekog od naših osuđenih, bilo kojeg, od Pavkovića, Stanišića, Mladića, Karadžića, bilo koga, pa visili bi po trgovima evropskih i svetskih centara, toliko o pravdi, belosvetskoj i svemu.

- Edi Rama je, kao predsednik vlade Albanije, presudu nazvao sramotnom. Zamislite da sam to ja uradio, recimo, kao predsednik države, ili Đuro Macut kao predsednik vlade, da smo presude protiv Srba nazivali sramotnom. Koliko bi rasprava u Evropskom parlamentu bilo, na primer, ili hrvatskom, ili bosanskohercegovačkom, ili crnogorskom, ili albanskom? Koliko? Samo da vidite koliko je teško okruženje i koliko je duplih aršina, dvostrukih aršina, neistina, neprincipijelnosti kod nas okruženja - rekao je Vučić i nastavio:

- I naravno, MFA, to je Ministarstvo spoljnih poslova, jel' tako? Ministry of Foreign Affairs, da. Hrvatska prima na znanje prvostupanjsku presudu. Morao sam i Hrvatsku, znate, oni su uvek ovako objektivni, principijelni, opšte poznati u svetu kad su u pitanju zločini i zločinci. Ne želimo prejudicirati konačni ishod postupka, ne žele da prejudiciraju, znaju ljudi iz iskustva, i sa Gotovinom i sa svima, kako to stvarno izgleda u realnosti. Onda kažu, jer moraju da objasne politički, zašto su njihovi partneri iz Prištine toliko "divni", i kako su bezgrešni, i kako to što su ubijali tamo nekih 385 ljudi nema mnogo veze. 'Ova presuda ne mijenja povijesni kontekst rata na Kosovu, niti činjenicu da su Kosovo i njegovo stanovništvo bili žrtve represije i teških zločina Miloševićevog režima'. I to vam kaže Ministarstvo spoljnih poslova zemlje, povodom presude koja je makar jednim delom učinjena i zbog zločina protiv srpskog stanovništva - rekao je Vučić.