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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima povodom osuđujuće presude bivšim vođama OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu, gde je, između ostalog, objasnio i kako funkcioniše presuda dalje.

- Mi mislimo da ovde postoji Apelaciono veće koje će da donese konačnu odluku. Ne. Ovde postoji još jedna instanca iznad Apelacionog veća, ovog takozvanog Suda Kosova ili Kosovskog suda u Hagu. Nećete verovati, to je Ustavni sud Kosova, navešću vam primer. Mi smo, naravno, u samom Haškom tribunalu, ne bih da pravim sada poređenje sa ovim, imali već presude gde Gotovina dobija 24 godine, ako se ne varam, a onda dođe do preinačenja te presude, i ona bude ne samo umanjena za vreme provedeno u pritvoru, do vremena provedenog u pritvoru, već bude oslobađajuća presuda, da ne bi ostao slučajno ni trag na tome da su Hrvati činili zločine, već se zna da su samo Srbi morali da budu odgovorni - rekao je i dodao:

- Isti ste slučaj imali sa brojnim albanskim zvaničnicima sa Kosova i Metohije, isti slučaj sa Naserom Orićem, i tako dalje. Međutim, ovde ima još jedan detalj koji vidim niko u našoj javnosti nije prepoznao: čak i da bude potvrđena presuda, u šta mi je teško da poverujem, čak i da bude potvrđena presuda, imate treći stepen, Ustavni sud, takozvano Kosovo, koji može da vrati na prvostepeno odlučivanje ukoliko nađe za shodno da je neko pravo Hašimu Tačiju ili bilo kojem od osuđenih u prvostepenom ili drugostepenom postupku povređeno. I oni su sad napravili celu vertikalu, od pretresnih do apelacionih veća unutar Ustavnog suda, pošto je to, kao što rekoh, sud takozvanog Kosova, i oni će sami da donose te odluke. Zato ne treba sa bilo kakvom euforijom ili na bilo koji način da prihvatamo sve ovo što se danas dogodilo, već da strpljivo čekamo i da dobro razumemo poruke koje su stigle danas.

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