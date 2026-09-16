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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je naša poruka: mir, staloženost, dijalog, stabilnost, bez obzira i na sve ono što smo i danas mogli da vidimo, naučimo i sagledamo.

- Naša politika je da mi smatramo da je bila greška što je međunarodna zajednica dozvolila da bude prekinut dijalog sa Prištinom, zato što su neki nasilnim aktima pokušavali da rešavaju stvari na Kosovu i Metohiji, i dobro im je išlo, pošto su imali veliku podršku spolja. Mi smatramo da je dijalog uvek bolje rešenje od bilo kakvih sukoba, od bilo čega, i želimo nastavak dijaloga. Takođe, uvek ćemo želeti da razgovaramo sa svima u našem okruženju, bez obzira na to šta oni o nama govorili i šta oni o nama mislili. To su ljudi sa kojima živimo zajedno, sa nekima zajedno, sa nekima kao komšije, ali ćemo morati da pokušamo da popravljamo te odnose, ali ne tako što ćemo samo mi njima da služimo, ili oni misle da mogu da ponize i konačno poraze Srbiju i dovedu na vlast u Srbiji one snage koje će da im služe, već tako što ćemo civilizovano da razgovaramo, poštujući interese jedni drugih. Svaki razgovor i svaki dijalog je lekovit, i verujem da je uvek bolji od bilo kakvog nasilnog rešavanja problema. I zato će Srbija uvek da pruža ruku svima, da pokušavamo da razgovaramo sa svima - rekao je on i nastavio:

- Ako žele, žele; ako ne žele, opet nikom ništa. Mi moramo da reagujemo trezveno, nikakvog razloga ni za radost, ni za tugu, ni za bilo šta nema. Mislim da je i današnji dan nam dobro pokazao šta nam misle mnogi u okruženju, šta misle o srpskim žrtvama, šta misle o našem narodu, koliko ih suštinski ne interesuju srpske žrtve, koliko ih nikada nisu zanimale, jer istorijski one ne smeju da postoje. E, to je stvar za koju mi moramo da se borimo, jer suza naših roditelja nema. I moraćemo da gajimo tu kulturu sećanja koju smo počeli pre 11, 12 godina, na još mnogo višem nivou, i još mnogo više da se borimo kako nam ne bi u potpunosti promenili prošlost, a kad nam u potpunosti promene prošlost, onda će nam oni određivati i budućnost. I nisam ovo slučajno rekao, jer mogli ste da primetite, ne samo kod njihovih političara, što sam vam pročitao, mogli ste da pogledate u njihovim medijima: ne postoji ni jedan naslov koji kaže "monstrum osuđen na 25 godina". Ni jedan. Svaki Srbin.|

U svakom njihovom naslovu, od Zagreba, Sarajeva, Podgorice, Prištine, je uvek monstrum. Monstrum ili krvnik; ne postoji treći izraz, ne postoji treća imenica koju koriste. Ili monstrum ili krvnik. Svaki njihov: "nepravedna presuda", "nepravedna osuda", "evo kako je reagovao ovaj, evo kako je reagovao onaj". To je narativ koji koriste već 25, 30 godina - rekao je on.

Predsednik je naveo da smo mi smo krvnici i monstrumi, a oni su nepravedno osuđivani, bez obzira na to kako i koliko teške zločine počinili.