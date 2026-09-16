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Novinarka N1 Žaklina Tatalović pokušala je da isprovocira predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom konferencije za novinare, ali joj to nije pošlo za rukom. Predsednik je tom prilikom Tatalović poručio da bi voleo da su je vaspitali malo lepše i naveo da će se u odgovoru držati kao predsednik.

- Voleo bih da su vas bar vaspitali malo lepše, da su vas naučili elementarne pristojnosti. Ja ću se držati kao predsednik, i neću vam odgovarati onako kako ću vam odgovarati od 28. I tada ću se truditi da budem pristojan, ne nepristojan. Za razliku od onih koje podržavate, nikada u svom životu nisam podigao ruku ni na jednu ženu, ni na jedno dete, nikada nisam ni tešku reč izgovorio. Dvaput mi se omakla benigna psovka tokom mog celog predsedničkog mandata, i zbog toga sam se izvinio, ali nije bila upućena ni ženama ni ljudima, nego sam sebi u bradu opsovao. Za sve ovih 10 godina lagali ste o Jovanjici, lagali ste o Zvučnom topu, lagali ste o Sarajevo Safariju, lagali ste o kriminalnim dosijeima ljudi, pri tome zaboravljali ste kriminalne dosijee ljudi, liste na koje je zamalo da se i vi nađete, ali eto, nesrećnim ishodom ili silom prilika niste se našli na toj listi - rekao je Vučić.

Foto: Damir Dervišagić

On je, odgovarajući na pitanje o pakovanju iz Predsedništva Srbije rekao da pakuje sve svoje stvari odavde, i kao častan čovek koji je verno i odano služio svom narodu i svim građanima ove zemlje, odlazi sa mesta predsednika republike.

- Odlazim kao čovek koji je najduže, i verujem, izrazito verno služio svom rodu u nemoguće teškim uslovima, koji je uspeo, zajedno sa svojim timom, da podigne Srbiju kao feniks iz pepela, da je izgradi kao nikada u njenoj istoriji, da joj podigne plate i penzije na najviši nivo u njenoj istoriji, u sve probleme sa kojima smo se suočavali, u sve pogreške koje sam ja pravio, u sve teške odluke do kojih morate da dođete, neprospavane noći, mnogo problema sa kojima smo se suočavali. Što se tiče đubreta, mi sve skupljamo i vraćamo ljudima. Tako smo skupili i vaše đubre koje ste pokušali da unesete ovde - rekao je predsednik, koji je potom pokazao šta je Tatalović pokušala da unese u Predsedništvo.

- Znate, u ovu salu je zabranjeno ljudima da ulaze u bermudama, nepristojno odeveni, u prekratkim suknjama, onima koji iskazuju nepoštovanje prema instituciji predsednika republike, koji pokazuju nepoštovanje prema institucijama Republike Srbije. Ovo su vam samo deo bedževa, da vidite novinara profesionalnog, Žaklinu Tatalović, koja je danas pokušala da unese ovde. Ti predmeti su joj samo na kratko zadržani i biće joj vraćeni odmah posle. Da vidite samo da nije reč ni o kakvom novinaru, već o brutalnom političkom aktivisti koji psuje. I te psovke je želela, najbrutalnije i najružnije psovke, tipa "šta te boli" i tako dalje, ima i nastavak i sve to, želela da nam unese ovde, valjda da pravi svoj performans i sve drugo. Srećom, ovo je suviše ozbiljna kuća, suviše odgovorna, i u ovu kuću oni koji bi da narušavaju institucije republike i njihov ugled ne mogu da imaju takav pristup - poručio je Vučić.

Inače, Tatalović koja je svojevremeno bila kandidat za blokadersku listu, bila je u centru skandala kada je izmislila da joj je akademik Nikola Hajdin deda.

Naime, uoči formiranja studentske liste takozvano vetiranje dovelo je do skandala neslućenih razmera, u čijem centru se našla svojevrsna maskota blokadera Tatalović, koja svoj poliitčki aktivizam krije iza novinarskog poziva.

Žaklina godinama daje intervjue u kojima govori da joj je deda akademik i nekadašnji predsednik SANU Nikola Hajdin, a povrh svega ona i javno prepričava izmišljena sećanja s njim.

Međutim, na Žaklinine interjue niko nije obratio više pažnje sve dok je tokom blokaderskog protesta u Novom Sadu 1. februara prošle godine i jednog uživo uključenja na N1 voditeljka Danica Vučenić nije pitala o "dedi Hajdinu".