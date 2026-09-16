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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti povodom presude izrečene liderima OVK i situacije u regionu.

"Za Srbiju nema ničeg važnijeg od očuvanja mira i stabilnosti. Bez obzira na sve što smo danas mogli da vidimo, čujemo i sagledamo, moramo da reagujemo trezveno, strpljivo i odgovorno, jer je to ono što našoj zemlji najviše ide u prilog.

Današnja prvostepena presuda pred sudom tzv. Kosova u Hagu još jednom nas podseća koliko je važno da čuvamo kulturu sećanja na sopstvene žrtve. Uvek smo poštovali tuđe žrtve, ali ako se mi ne budemo sećali svojih, niko ih se neće sećati niti će ih pomenuti. To je velika lekcija i obaveza za nas.

Nemamo razloga ni za euforiju ni za preuranjene zaključke. Postupak nije završen i zato ćemo strpljivo čekati njegov dalji tok, svesni težine pozicije Srbije i svega sa čim se naša zemlja suočava.

Naša politika ostaje jasna. Dijalog je uvek bolje rešenje od bilo kakvog sukoba. Razgovaraćemo sa svima u našem okruženju, bez obzira na to šta o nama govore i misle, jer moramo da pokušavamo da popravljamo odnose, civilizovano i uz poštovanje interesa jednih i drugih.