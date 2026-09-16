"LUSTRACIJI PRIBEGAVATE KADA NEMATE DRUGI NAČIN DA POBEDITE SVOJE PROTIVNIKE" Vučić: To je jedina tačka programa nekih, ali neću o tome sada
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se lustraciji pribegava u momentima kada ne možete svog političkog protivnika da pobedite politikom.
Vučić je, tokom obraćanja javnosti nakon presude bivšim liderima tzv. OVK, na pitanje da prokomentariše to što je jedna od kandidatkinja sa studentske izborne liste kazala da će se lustracija odnositi na konkretne pojedince i javne funkcionere i da neće biti "političke čistke", kazao da na današnjoj konferenciji ne želi da govori o tome.
"Samo hoću da vam kažem da, kad pominjete lustraciju i političku čistku, da je to pleonazam. Dakle, to je jedno te isto. To je definicija lustracije. Tako da, kad ne možete da pobedite svog protivnika i kad ne možete da izađete na kraj sa njim, onda mu zabranite da se bavi politikom. I shvatio sam da je to jedina tačka programa nekih, ali neću da govorim o tim temama", kazao je Vučić.