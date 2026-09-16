Vučić je, tokom obraćanja javnosti nakon presude bivšim liderima tzv. OVK , na pitanje da prokomentariše to što je jedna od kandidatkinja sa studentske izborne liste kazala da će se lustracija odnositi na konkretne pojedince i javne funkcionere i da neće biti "političke čistke", kazao da na današnjoj konferenciji ne želi da govori o tome.

"Samo hoću da vam kažem da, kad pominjete lustraciju i političku čistku, da je to pleonazam. Dakle, to je jedno te isto. To je definicija lustracije. Tako da, kad ne možete da pobedite svog protivnika i kad ne možete da izađete na kraj sa njim, onda mu zabranite da se bavi politikom. I shvatio sam da je to jedina tačka programa nekih, ali neću da govorim o tim temama", kazao je Vučić.