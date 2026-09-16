"SVE ČASTI OVOG SVETA SAM VIDEO, I OPET MI JE NAJLEPŠE U NAŠIM SELIMA I GRADOVIMA" Vučić:Moj izbor je da u kampanji učestvujem kao običan čovek
- Vučić je rekao da je njegov izbor da napusti mesto predsednika i u kampanji učestvuje kao običan čovek, kako bi ponovo tražio poverenje građana.
- Poručio je da mu je, posle svih svetskih časti, najlepše u srpskim selima i gradovima, jer voli zemlju i ljude.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je njegov izbor da napusti mesto predsednika Republike i da u kampanji učestvuje kao običan čovek.
"Niko me na to nije naterao, sam to činim, moj izbor. Hoću da pokušam sa iste pozicije da dobijem narodno poverenje. Ako ga ne dobijem - nisam ga ni zaslužio. Nije mi potrebno da poslednjih mesec dana koristim predsedničku funkciju da bi me bilo na televiziji, ili u nekom mediju, ili ne znam gde nešto više, ili da bih mogao da primim nekog stranca, ili da odem negde u inostranstvo", rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije.
Dodao da je ne postoji svetski lider sa kojim se nije sastao do sada.
"Sve časti ovog sveta sam video, i opet mi je najlepše u našim selima, u našim gradovima. U ruralnim i suburbanim, i urbanim područjima, svuda. Volim ovu zemlju, volim naše ljude", rekao je Vučić.
Vučić je rekao da svako bira svoj put, pa tako i opozicione stranke.
"Ponosan sam na činjenicu što sam imao dovoljno hrabrosti da se suprotstavim totalitarizmu, tome da, zamislite, vi ne smete da se kandidujete. Ne zato što mi to ne dozvoljavamo, već zato što to ne dozvoljavaju neki kvazi mediji, videli ste kakvi su mediji u pitanju i kako su sve obmanjivali javnost, od Valjeva do svega drugog što sam već pominjao. I zato što im prete, nećete verovati, plenumi savremene kominterne. To nikad u našoj zemlji nije bilo", rekao je Vučić.