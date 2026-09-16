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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je njegov izbor da napusti mesto predsednika Republike i da u kampanji učestvuje kao običan čovek.

"Niko me na to nije naterao, sam to činim, moj izbor. Hoću da pokušam sa iste pozicije da dobijem narodno poverenje. Ako ga ne dobijem - nisam ga ni zaslužio. Nije mi potrebno da poslednjih mesec dana koristim predsedničku funkciju da bi me bilo na televiziji, ili u nekom mediju, ili ne znam gde nešto više, ili da bih mogao da primim nekog stranca, ili da odem negde u inostranstvo", rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije.

Dodao da je ne postoji svetski lider sa kojim se nije sastao do sada.

"Sve časti ovog sveta sam video, i opet mi je najlepše u našim selima, u našim gradovima. U ruralnim i suburbanim, i urbanim područjima, svuda. Volim ovu zemlju, volim naše ljude", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da svako bira svoj put, pa tako i opozicione stranke.