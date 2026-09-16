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Presuda se tiče ratnih zločina protiv najmanje 385 lica, uključujući nezakonita hapšenja i pritvaranja, mučenje, surovo postupanje i ubistva, Tači je osuđen na 25, Veselji na 18, Seljimi na 13, a Krasnići na 25 godina zatvora.

Sud ih nije osudio za zločine protiv čovečnosti. Dok je u Hagu vladala napeta atmosfera, uz proteste veterana OVK, na Kosovu i Metohiji hiljade Albanaca izašle su na ulice, očekujući oslobađajuću presudu.

1/4 Vidi galeriju Taulant Džaka se oglasio posle presude vođama OVK u Hagu Foto: Instagram

Gosti "Usijanja" koji su analizirali ovu presudu bili su Dragan Palibrk, advokat sa isksutvom u oblasti ratnih zločina, Milan Jolović, general i Dragan Vujičić, novinar.

Palibrk je istakao da je ovo samo prvostepena presuda, tako da ne znamo šta će biti u drugom stepenu, kao i da je to dugo ispred nas:

- Ne bi trebalo da se bavimo tolikom analizom činjenica, govorim sa pravne tačke gledišta. Poenta je da sačekamo kraj i drugostepene presude, pa da vidimo dublju analizu. Naravno, oni su osuđeni za individualne zločine, ali sve je to svedeno na pojedinačno delovanje svih tih lica. Od svih zločina, detaljno analizirajte koliko ima osuđenih za zločine prema Srbima i sve što nas tišti decenijama - započeo je Palibrk.

Jolović je komentarisao to što se ovaj predmet nije bavio legitimitetom terorističke organziacije OVK, niti njenim ciljem o nezavisnosti tzv Kosova, iako je to činjenica.

06:36 "OVO JE POLITIČKA PRESUDA, NE PRAVNA" Gosti Usijanja analiziraju presudu teroristima OVK: Nepravda prema srpskim žrtvama! Izvor: Kurir televizija

- Hašim Tači je bio politički lider i izdavao je naređenja u OVK. Po toj komandnoj odgovornosti, on je na čelu, glavni i najodgovorniji. Međutim, nije osuđen ni za etničko čišćenje, niti progon. Ako se vratimo kroz istoriju i vidimo da je krajem 19. veka 43% Srba bilo na KiM, a krajem Drugog svetskog rata 23%, a bombardovanjem 1999. bilo je 10 odsto, a sada imamo 2,3 posto Srba na KiM. To je taj proces kroz istoriju i oni ostvaruju cilj etničkog čišćenja Srba. Ova presuda, jeste politička, ne pravna, a pokušavaju da zamažu oči svetskoj javnosti kako pravda funkcioniše i kako donose presude na račun Albanaca. Međutim, videćemo kako će ovo uticati na nesretne Srbe koji žive dole i da li će moći da se vrate i raspolažu svojom imovinom, da li će presuda uticati na naš narod koji živi kao građani drugog reda. Naravno da neće imati veća prava, strah me je da će se ovo negativno odraziti na naše ljude i da će naši ljudi da trpe ove presude - govori Jolović.

Vujičić je komentarisao proteste od strane Albanaca, ali i organizovani autobusi koji su došli ispred Haga:

- Ta kvazi država je čedo Zapada, a naravno da neće da priznaju svoju krivicu i zločin. Kosovo je sastavni deo Srbije, ali ovaj sud to ne priznaje, niti bih komentarisao ovakve presude. Ti ljudi su trebali i biće suđeni. Ovo nije konačno, oni će verovatno biti oslobođeni, ali tok istorije je jasan, pa ćemo imati prilike da popravljamo ono što je učinjeno 90-tih godina - tvrdi Vujičić.

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Kurir.rs

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