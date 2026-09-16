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Misija kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) zadužena za posmatranje perioda uoči vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji zakazanih za 25. oktobar danas je počela rad.

Misija dolazi na poziv nadležnih institucija i na osnovu nalaza ODIHR koji je procenio potrebu za praćenje predizbornog perioda, objavljeno je na sajtu OEBS-a.

Kako se navodi u saopštenju, misiju čini glavni tim od 14 međunarodnih stručnjaka sa sedištem u Beogradu, a predvodi ga Eogan Marfi.

Trideset dugoročnih posmatrača biće raspoređeno širom zemlje od 25. septembra, a ODIHR takođe planira da angažuje 300 kratkoročnih posmatrača, koji će stići nekoliko dana pre dana izbora.

Stručnjaci iz osnovnog tima i dugoročni posmatrači dolaze iz 24 različite zemlje članice OEBS-a.

"Izbori su proces, a ne samo jedan dan i naše posmatranje počinje mnogo pre nego što birači izađu na birališta. Naše prisustvo širom Srbije tokom nekoliko nedelja omogućava nam da sarađujemo sa širokim spektrom učesnika u ovim izborima, pratimo razvoj događaja i razumemo njihov značaj za izborni proces u celini", rekao je Marfi.

Misija će pažljivo pratiti sve ključne aspekte izbora, kao što su kampanja (uključujući aktivnosti na društvenim mrežama), finansiranje kampanje, rad izborne administracije na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou, zakoni i propisi vezani za izbore, institucionalni mehanizmi koje su vlasti uspostavile za otkrivanje dezinformacija, medijsko izveštavanje i rešavanje izbornih sporova.

Posmatrači će takođe proceniti sprovođenje prethodnih preporuka ODIHR-a u vezi sa izborima.

Članovi posmatračke misije sastaće se i sa predstavnicima vlasti, političkih stranaka, civilnog društva, medija i međunarodne zajednice.

"Tokom trajanja misije pažljivo ćemo saslušati različita viđenja svih zainteresovanih strana, dok ćemo sopstvene zaključke donositi na osnovu onoga što sami uočimo. Naša procena biće nezavisna i nepristrasna, zasnovana na utvrđenoj metodologiji ODIHR-a, kao i na obavezama i standardima koji važe u celom regionu OEBS-a", rekao je on.

Na sam dan izbora, delegacije Parlamentarne skupštine OEBS-a (PS OEBS), Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE) i Evropskog parlamenta (EP) pridružiće se aktivnostima misije ODIHR-a.

ODIHR će objaviti preliminarni izveštaj oko dve nedelje pre izbora kako bi informisao javnost i medije o aktivnostima posmatračke misije. Dan nakon izbora, prvi nalazi i zaključci misije biće predstavljeni na zajedničkoj konferenciji za novinare. Konačni izveštaj, koji sadrži sveobuhvatnu procenu i moguće preporuke za unapređenje izbornog procesa u budućnosti, biće objavljen u mesecima nakon izbora.

ODIHR je pratio 20 prethodnih izbornih ciklusa u Srbiji, uključujući i najskorije izbore 2024. godine.

ODIHR sprovodi aktivnosti posmatranja izbora širom regiona OEBS-a.